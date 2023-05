7 mai (Reuters) - Le groupe paramilitaire russe Wagner s'est vu promettre autant de munitions et d'armes que nécessaire pour poursuivre l'assaut sur la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, a déclaré dimanche son chef, Evguéni Prigojine, sur sa chaîne Telegram.

Evguéni Prigojine avait affirmé vendredi que ses forces seraient obligées de quitter Bakhmout le 10 mai en raison de lourdes pertes et faute de munitions pour combattre l'armée ukrainienne.

"On nous a promis autant de munitions et d'armes que nécessaire pour poursuivre les opérations. On nous a promis que tout ce qui est nécessaire pour empêcher l'ennemi de nous couper (du ravitaillement) sera déployé", a-t-il dit dans un message audio.

Un porte-parole du ministère russe de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Le porte-parole de l'armée ukrainienne pour le front oriental, Serhi Tcherevaty, estime de son côté que les forces russes disposent de munitions plus que suffisantes, précisant qu'elles avaient lancé 489 frappes d'artillerie au cours des dernières 24 heures dans la région de Bakhmout.

Selon lui, les commentaires d'Evguéni Prigojine visent à détourner l'attention des lourdes pertes subies par le groupe Wagner.

La menace du chef de Wagner de retirer ses troupes de Bakhmout met en évidence la pression que subissent les forces russes, alors que l'Ukraine termine de préparer une contre-offensive qu'elle veut imminente. (Reportage Caleb Davis, Dan Peleschuk et Lidia Kelly ; version française Kate Entringer)