Le groupe Whampoa de Singapour va investir 100 millions de dollars via un fonds pour les actifs numériques

Whampoa Digital, la branche d'investissement en actifs numériques du groupe, investira et incubera des startups en phase de démarrage dans le domaine du Web3 - une vision utopique de l'internet où les utilisateurs, plutôt que les actionnaires, sont propriétaires des sites web et autres services en ligne.

"Nous pensons qu'il y a une grande conviction dans cet espace. Le fonds de capital-risque nous aidera à étendre notre empreinte dans ce domaine", a déclaré Shawn Chan, PDG du groupe Whampoa, lors d'une récente interview à Reuters.

Il a déclaré que le fonds, qui devrait être lancé au cours du prochain trimestre, avait suscité un vif intérêt de la part des entreprises technologiques chinoises et des groupes commerciaux asiatiques.

Le fonds prévoit de déployer initialement 100 millions de dollars, puis de monter en puissance. Il investira dans des actions et des jetons de produits ou de services qui permettent et facilitent l'adoption massive du Web3.

Les cryptomonnaies sont les actifs numériques les plus connus qui comprennent également les stablecoins, les jetons non fongibles et autres.

Le groupe Whampoa a constitué un portefeuille d'investissement d'environ 200 entreprises au cours de la dernière décennie, dont la société technologique chinoise ByteDance et un fonds créé par la bourse de crypto-monnaies Binance.

À l'échelle mondiale, les investisseurs en capital-risque intensifient le financement de projets de crypto-monnaies - des applications et des plateformes basées sur la blockchain et alimentées par le Web3.

Aureole Foong, associé principal chez Whampoa Group, a déclaré que bien que les cryptomonnaies aient connu une année torride, les start-ups Web3 telles que celles impliquées dans les applications financières décentralisées proposaient un énorme potentiel de croissance à long terme.

Il a ajouté que les projets Web3 commençaient à trouver des utilisations telles que le transfert d'argent et l'industrie du divertissement.

Le groupe Whampoa est cofondé par Amy Lee, ancienne associée principale de Lee & Lee, un cabinet d'avocats de Singapour créé par son père Lee Kim Yew et le premier Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew, et son épouse.

L'autre cofondateur du groupe d'investissement est Lee Han Shih, membre de la famille d'affaires qui a cofondé la banque OCBC d'Asie du Sud-Est et le Lee Rubber Group, entre autres sociétés.

M. Chan a déclaré que la démographie de l'Asie du Sud-Est et sa forte pénétration d'Internet en font une région fertile pour l'adoption massive de produits et services Web3.