Le groupe, qui fabrique des engrais à base de potasse et des sels pour la cuisine, l'alimentation animale et le déverglaçage des routes, prévoit désormais de déclarer un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 2,3-2,6 milliards d'euros (2,49-2,82 milliards de dollars).

Auparavant, la société s'attendait à ce que son bénéfice de base pour l'ensemble de l'année s'élève à 1,6-1,9 milliard d'euros.

(1 $ = 0,9233 euros)