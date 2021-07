Le groupe américain de matériaux Dow profite d'une hausse des prix

New York (awp/afp) - Le groupe américain Dow, qui fabrique des matériaux et produits pour les industriels a profité au deuxième trimestre d'une hausse des prix pour ses matériaux lui permettant d'afficher des résultats supérieurs aux attentes.

"Notre deuxième trimestre reflète une forte demande dans l'ensemble de notre chaîne de valeur et dans l'ensemble des régions" a réagi le PDG du groupe Jim Fitterling, cité dans le communiqué de résultats, se réjouissant d'une "croissance solide des ventes et des bénéfices".

Le chiffre d'affaires de l'entreprise d'avril à juin s'est établi à 13,9 milliards de dollars, supérieur de 65% à celui à la même époque l'an dernier, et au-dessus des anticipations des analystes portant sur 13,02 milliards de dollars.

Son bénéfice net est de 1,9 milliard de dollars, près du double du trimestre précédent, contre une perte de 225 millions d'euros l'an dernier à la même époque.

Le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, référence à Wall Street, a quant à lui été de 2,72 dollars contre 2,3 dollars attendus par les analystes.

Dans le détail des résultats, la partie emballage et plastiques spéciaux du groupe, qui représente environ la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise, a affiché une croissance des ventes de 78% à 7,1 milliards de dollars, favorisée par une hausse des prix dans l'ensemble des régions.

La progression du chiffre d'affaires est de 75% pour le segment Industries intermédiaires et infrastructures, et de 33% pour la partie Matériaux et revêtements de performance.

Au plan géographique, la croissance a été de 88% dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, de 66% dans la région Etats-Unis/Canada, et de 80% en Amérique latine. L'Asie a affiché une progression plus modeste.

A Wall Street, le titre Dow prenait 1,3% dans les transactions précédant l'ouverture de la Bourse.

