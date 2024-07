Macquarie Group a déclaré jeudi que les performances de ses marchés de matières premières et mondiaux au premier trimestre étaient en hausse par rapport à l'année dernière, grâce à l'amélioration des activités de négociation sur les marchés nord-américains du gaz, de l'électricité et des émissions, ainsi qu'à de bons résultats dans les secteurs de l'agriculture et des ressources.

La première banque d'investissement australienne a toutefois indiqué que la contribution au bénéfice net combiné de ses activités de marché pour le trimestre clos le 30 juin a diminué par rapport à l'année dernière, principalement en raison du calendrier de réalisation des actifs de Macquarie Capital.

La société basée à Sydney continue de maintenir une position prudente, avec une approche conservatrice du capital, du financement et de la liquidité qui la place en bonne position pour répondre à l'environnement actuel.

Elle reste cependant "bien positionnée pour offrir des performances supérieures à moyen terme, grâce à la diversité de ses activités, qu'il s'agisse d'activités de type rentes ou d'activités tournées vers les marchés", a déclaré la société.

Macquarie, qui n'a pas divulgué de chiffres sur les bénéfices dans sa mise à jour trimestrielle, a déclaré que la contribution de son groupe d'exploitation au premier trimestre était globalement conforme à celle de l'année dernière.

La contribution trimestrielle combinée de ses activités de type rente a également été globalement conforme au cours du trimestre, a déclaré la société, grâce à la croissance des volumes, à la baisse des dépenses d'exploitation et à la diminution des charges de dépréciation du crédit dans les services bancaires et financiers.

Macquarie Asset Management supervisait 915,00 milliards de dollars australiens (602,07 milliards de dollars) d'actifs à la fin du mois de juin, soit une baisse de 2 % par rapport à la fin du mois de mars.

(1 $ = 1,5198 dollar australien)