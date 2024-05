La société australienne PSC Insurance a accepté d'être rachetée par la plateforme de distribution d'assurances Ardonagh Group, basée au Royaume-Uni, dans le cadre d'une transaction évaluant ses capitaux propres à 2,26 milliards de dollars australiens (1,51 milliard de dollars), a-t-on appris mercredi.

Selon l'offre, Ardonagh paiera aux actionnaires de PSC 6,19 dollars australiens par action en espèces, ce qui représente une prime de 7,8 % par rapport à la dernière clôture de PSC, qui était de 5,74 dollars australiens mercredi.

Le conseil d'administration de PSC a recommandé aux actionnaires de voter en faveur du plan.

"Le parcours et les valeurs de PSC correspondent aux nôtres et son portefeuille d'activités très complémentaires offre de nombreuses possibilités de renforcer nos positions en Australie et sur les marchés de gros et de spécialité", a déclaré David Ross, directeur général d'Ardonagh Group.

La contrepartie du plan représente une valeur d'entreprise implicite de 2,43 milliards de dollars australiens.

(1 $ = 1,5211 dollar australien)