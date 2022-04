Le groupe bancaire Reyl remplace son directeur de l'investissement

Genève (awp) - Le groupe bancaire Reyl Intesa Sanpaolo a procédé à un changement à sa direction générale, nommant Nicolas Besson au poste de directeur de l'investissement (CIO). Celui-ci a remplacé Cédric Özazman au 1er avril.

M. Besson dispose d'une expérience de plus de 28 ans dans le secteur bancaire, respectivement dans les domaines de la gestion de fortune et de la stratégie financière, indique mardi l'établissement genevois. Le nouveau CIO est entré chez Reyl en 2015, où il occupait jusqu'ici la fonction de directeur adjoint de l'investissement.

Au cours de sa carrière, le responsable a travaillé pour le gestionnaire genevois d'actifs Unigestion, pour Lombard Odier, mais également au sein de Republic National Bank of New York, de HSBC Private Bank et de Credit Suisse.

Le communiqué de Reyl Intesa Sanpaolo ne fait aucune mention du précédent titulaire du poste, Cédric Özazman.

