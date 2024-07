Frasers, le détaillant britannique de vêtements de sport et d'habillement qui possède la marque Sports Direct, a annoncé une hausse de 13,1 % de son bénéfice annuel et prévoit une croissance accrue pour son nouvel exercice financier, grâce à un plan de montée en gamme du groupe.

Frasers, société cotée au FTSE 100 et contrôlée par son fondateur Mike Ashley, poursuit ce qu'elle appelle une "stratégie d'élévation" en investissant dans des magasins phares et dans des opérations en ligne, et en renforçant ses liens avec des marques telles que Nike, Adidas et The North Face. Ses actions sont en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

Les marques du groupe comprennent également House of Fraser, Flannels, USC et Jack Wills, et il détient des participations stratégiques dans une série d'autres détaillants, dont Hugo Boss, ASOS, Boohoo, Currys et AO World.

Frasers a réalisé un bénéfice avant impôt ajusté de 544,8 millions de livres (708,4 millions de dollars) au cours de l'exercice clos le 28 avril, ce qui correspond à la partie supérieure de sa fourchette de prévisions (500-550 millions de livres) et représente une augmentation par rapport aux 478 millions de livres réalisés en 2022/23.

"Notre stratégie d'élévation réussie alimente notre solide performance financière, avec des relations stratégiques avec les marques qui nous donnent un meilleur accès aux produits dans l'ensemble du groupe Frasers", a déclaré l'entreprise.

Il prévoit un bénéfice de 575 à 625 millions de livres pour son nouvel exercice financier - une année qui sera marquée par l'Euro 2024 et les Jeux olympiques de Paris.

"Nous restons persuadés que notre stratégie nous permettra de continuer à réaliser de bonnes performances, et nous nous attendons à des synergies importantes grâce à notre programme d'automatisation et à l'intégration des acquisitions", a ajouté Frasers. (1 $ = 0,7691 livre) (Reportage de James Davey ; Rédaction de Kate Holton)