Le groupe chinois Ant Group est en pourparlers avec l'Indonésie pour y introduire son populaire service de paiement transfrontalier Alipay+, a déclaré vendredi le chef de ses activités internationales, cité par les médias, après avoir rencontré le ministre des communications du pays.

Lancé en 2020, Alipay+ fournit des services et des outils technologiques aux commerçants mondiaux et aux portefeuilles électroniques qui leur permettent d'offrir à leurs utilisateurs la possibilité d'effectuer des paiements sur les marchés étrangers avec leurs portefeuilles électroniques locaux.

Peng Yang, PDG du groupe Ant Group, cité par le journal Kompas, a déclaré que l'entreprise cherchait à obtenir des conseils de la banque centrale indonésienne pour opérer en Indonésie, ajoutant qu'il espérait qu'Alipay+ pourrait être lancé cette année.

Ant Group et Bank Indonesia n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Ant Group est la filiale financière du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group. (Reportage de Stanley Widianto et Fransiska Nangoy ; Rédaction de Brenda Goh et Mark Potter)