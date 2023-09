Dalian Wanda Commercial Management, une unité du plus grand promoteur immobilier commercial de Chine, Dalian Wanda Group, a effectué des paiements de principal et d'intérêts à certains détenteurs d'une obligation de 520 millions de dollars, ont déclaré deux détenteurs d'obligations samedi.

Après que le grand promoteur Country Garden a évité le défaut de paiement d'une obligation en dollars mardi, la nouvelle du remboursement de Wanda pourrait offrir une nouvelle lueur d'espoir dans la crise du gigantesque secteur immobilier chinois, qui pèse sur la deuxième plus grande économie du monde.

Les détenteurs de la quasi-totalité de l'obligation de 3,8 milliards de yuans (520 millions de dollars) à échéance 2025 ont exercé une option pour exiger le remboursement du principal d'ici lundi, a déclaré Wanda.

Ces dernières semaines, les autorités chinoises ont mis en place une série de mesures, telles que l'assouplissement des règles d'emprunt, pour soutenir le secteur immobilier criblé de dettes, qui représentait auparavant un quart de l'activité économique chinoise, mais les analystes estiment qu'il est peu probable que ces mesures permettent d'inverser la tendance.

Le paiement de Wanda, d'abord rapporté par Bloomberg, et le paiement de Country Garden dans le délai de grâce de son obligation, offrent un répit, mais les promoteurs chinois lourdement endettés restent sous pression.

Wanda, qui a retardé en juin le paiement d'un coupon obligataire de 22 millions de dollars avant de payer finalement dans le délai de grâce, a fait l'objet de litiges et d'ordonnances de gel des avoirs de la part de tribunaux chinois en raison de différends en matière de paiement.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En juillet, les principales agences de notation ont abaissé la note de l'unité Wanda, l'avertissant d'un "risque de non-paiement" avant le remboursement d'une obligation de 400 millions de dollars arrivant à échéance à cette date. L'entreprise a levé 320 millions de dollars grâce à la vente partielle de son unité de divertissement Beijing Wanda Cultural Industry pour rembourser cette obligation.

(1 $ = 7,3430 yuans chinois renminbi) (Reportage de Kevin Huang et Kevin Yao à Pékin, et Kanjyik Ghosh à Bengaluru ; Rédaction de Stephen Coates et William Mallard)