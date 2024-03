Le président de New Hope Group, l'un des plus grands éleveurs de porcs de Chine, a déclaré lundi qu'il était "optimiste" quant à la capacité des prix du porc à sortir cette année d'un marasme de plusieurs années, alors que les politiques gouvernementales visant à stimuler le marché prennent effet.

Liu Yonghao a déclaré que l'évolution vers de plus grands producteurs, qui a entraîné une augmentation de l'offre de porcs et une baisse des prix du porc, a fait que le marché a mis plus de temps que d'habitude à se remettre de son dernier ralentissement.

Les grandes entreprises porcines se sont frayé un chemin dans le secteur ces dernières années et ont donné la priorité à la croissance et à la part de marché plutôt qu'aux bénéfices, créant ainsi un excédent.

Le ralentissement de la demande a accentué la pression exercée sur les exploitations qui, aux prises avec de lourdes pertes et des dettes croissantes, ont dû réduire leur cheptel reproducteur et vendre des exploitations.

Le prix du porc est au plus bas depuis près de trois ans, a déclaré M. Liu à la presse en marge de la Conférence consultative politique du peuple chinois. "Les entreprises ont investi beaucoup d'argent et ne sont pas prêtes à abandonner", a-t-il ajouté.

L'inadéquation entre l'accélération de la capacité de production et la faible croissance de la consommation a contribué à prolonger le ralentissement, a-t-il ajouté.

Toutefois, M. Liu a déclaré que la consommation de viande de porc devrait augmenter à mesure que l'économie et la confiance des consommateurs se développent grâce aux politiques de soutien du gouvernement.

"Je reste optimiste. Je pense qu'après près de trois années consécutives de baisse, la possibilité d'une nouvelle période de trois ans est très faible, et la probabilité d'une hausse est plus élevée", a-t-il ajouté.

La Chine a dévoilé de nouvelles réglementations visant à contrôler l'expansion de la capacité de production porcine du pays, en abaissant l'objectif national de rétention normale des truies reproductrices de 41 millions à 39 millions, une mesure qui pourrait réduire la taille du plus grand cheptel porcin du monde.