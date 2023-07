La société européenne de festivals Superstruct Entertainment est sur le point d'être préparée à la vente par son actionnaire privé, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le sujet, cherchant à profiter du rebond post-pandémique des événements en direct.

Des fonds d'investissement privés ont exprimé leur intérêt pour Superstruct au cours des dernières semaines, ont déclaré ces personnes, ajoutant que son propriétaire, la société de rachat Providence, devrait nommer un conseiller financier dans le courant de l'année en vue d'une vente potentielle de l'entreprise.

Une procédure de vente aux enchères pourrait donc être lancée au début de l'année prochaine, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat, mais la décision finale n'a pas encore été prise.

Providence a soutenu Superstruct pendant la pandémie de COVID-19, lorsque les concerts et autres événements publics ont été soudainement interrompus, ce qui a eu un impact considérable sur les recettes et les bénéfices de l'entreprise.

Mais les bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de la société s'élèvent à plus de 100 millions de livres, et la société pourrait atteindre 12 à 14 fois l'EBITDA, soit plus d'un milliard de livres, en cas de vente, a déclaré l'une des sources.

Les représentants de Providence n'ont pas souhaité faire de commentaires. Superstruct n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Superstruct a été fondée en 2017 par Providence et James Barton, un ancien président de Live Nation et fondateur de la boîte de nuit britannique Cream, Providence fournissant un financement de démarrage.

Elle s'est depuis développée en avalant des festivals à travers l'Europe et l'Australie, et gère aujourd'hui 80 festivals à grande échelle et 200 événements plus petits. Parmi ceux-ci, citons le festival de rock allemand Wacken Open Air et le festival néerlandais de musique électronique Mysteryland.

La reprise de la musique live et des festivals après la fin des lockdowns a également encouragé les investissements dans le secteur.

Le fonds d'investissement Silver Lake s'apprête à vendre le groupe australien TEG, spécialisé dans les événements en direct et la billetterie, qui pourrait valoir 2 milliards de dollars australiens, selon des personnes au fait du dossier.

La vente de TEG pourrait servir de référence pour fixer le prix de Superstruct et évaluer l'intérêt des acheteurs, a ajouté l'une d'entre elles. (Reportage d'Amy-Jo Crowley ; Rédaction de Jan Harvey)