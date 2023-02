Le groupe d'experts nigérian chargé de l'enquête sur l'armée déclare qu'il poursuivra les auteurs de violations des droits de l'homme.

L'armée nigériane a démenti les rapports et a déclaré qu'elle ne mènerait pas d'enquête car ils étaient faux.

Anthony Ojukwu, secrétaire exécutif de la Commission nationale des droits de l'homme (NHRC) nommée par le gouvernement, a lancé publiquement à Abuja le groupe d'enquête composé de sept membres et dirigé par un juge de la Cour suprême à la retraite.

Ojukwu a déclaré que les investigations faisaient suite aux "allégations de violations flagrantes des droits de l'homme contenues dans le rapport en trois parties publié en décembre 2022 sur les opérations militaires dans le nord-est par le groupe de médias Reuters".

Le président du panel, le juge Abdu Aboki, qui a pris sa retraite de la Cour suprême l'année dernière, a déclaré aux journalistes : "C'est maintenant notre travail en tant que panel d'enquêter sur toutes les allégations de violations flagrantes des droits de l'homme soulevées dans les rapports."

La NHRC n'a pas le pouvoir de poursuivre les auteurs de violations des droits de l'homme mais peut recommander des poursuites pour les contrevenants.

Le panel a six responsabilités, dont celle de déterminer la culpabilité des individus et des institutions dans les violations présumées des droits et de renvoyer tout contrevenant nécessitant des poursuites au procureur général, a déclaré Ojukwu.

Le panel déterminera également les dommages ou les compensations en rapport avec toute violation des droits de l'homme, a-t-il ajouté.

Ojukwu n'a pas précisé combien de temps les enquêtes prendraient.

Bien que largement indépendante, les groupes de défense des droits affirment que la NHRC est insuffisamment financée et que son manque de pouvoirs de poursuite a affaibli sa capacité à traduire les contrevenants en justice.

Aboki a déclaré que le panel avait de l'expérience dans les domaines des droits de l'homme, du droit, du renseignement militaire, de l'intervention humanitaire et de la médecine.

Un général de division à la retraite, Letam Wiwa, qui a précédemment occupé le poste de chef des renseignements militaires, est membre du panel. Il est le frère cadet de Ken Saro-Wiwa, le militant du delta du Niger qui a été exécuté par les militaires en 1995.

"Nous serons justes et équitables envers toutes les personnes qui se présenteront devant nous en tant que victimes, témoins, défendeurs, officiers, conseils et citoyens", a déclaré Aboki avant de diriger les membres dans une réunion à huis clos.

Un colonel de l'armée a été nommé comme agent de liaison entre le comité d'enquête et l'armée.

En décembre, Reuters a rapporté, sur la base de dizaines de témoignages et de documents, que le programme d'avortement militaire impliquait l'interruption d'au moins 10 000 grossesses chez des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup avaient été kidnappées et violées par des militants islamistes.

Le 12 décembre, citant à nouveau des dizaines de témoins, Reuters a rapporté que l'armée avait intentionnellement tué des enfants pendant la guerre, en présumant qu'ils étaient, ou deviendraient, des terroristes. Les chefs militaires nigérians ont déclaré que le programme d'avortement n'existait pas et que les enfants n'étaient jamais ciblés pour être tués.