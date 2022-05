Le groupe d'investissement tchèque PPF quitte le marché bancaire russe

La Home Credit and Finance Bank (HCFB) et ses filiales seront acquises par des investisseurs dirigés par Ivan Tyryshkin, a déclaré le PPF, sans donner le prix ou d'autres détails de la transaction.

Tyrishkin a déclaré dans les médias locaux que le groupe avait acquis la majorité de la HCFB.

"Mes partenaires et moi-même avons acheté 50% plus une action, pour l'instant nous ne divulguons pas plus d'informations", a déclaré Tyryshkin cité par Frank Media, une publication russe axée sur le secteur bancaire.

Le créancier grand public de PPF, Home Credit, a été créé en 1997. Il est entré sur le marché russe en 2002.

Les activités russes de la société tchèque comprennent également des actifs dans les domaines de l'assurance, de la gestion immobilière et de l'industrie, qui ne font pas partie de cette transaction.

L'une des filiales de HCFB, la Bank Home Credit du Kazakhstan, sera vendue aux actionnaires et à certains cadres supérieurs de PPF et de Home Credit, a déclaré PPF.

En mai, le PPF a nommé Jiri Smejc comme nouveau directeur général à partir du 15 juin, se tournant vers le partenaire d'investissement de longue date du fondateur milliardaire de la société tchèque, Petr Kellner, décédé l'année dernière.

À la mi-2021, PPF détenait des actifs d'une valeur de 40 milliards d'euros (42 milliards de dollars) et employait 80 000 personnes à travers le monde.

(1 $ = 0,9567 euros)