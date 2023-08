Paris (awp/afp) - Le groupe danois du nettoyage et des services aux entreprises ISS a annoncé jeudi la mise en vente de ses activités en France, où il emploie plus de 14'000 personnes, en raison de résultats "non satisfaisants" de sa filiale.

ISS, qui propose aux entreprises des services de nettoyage, entretien, restauration, maintenance ou encore sécurité, a réalisé un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et emploie quelque 350.000 salariés dans le monde.

Dans son communiqué publié jeudi en France, le groupe "annonce engager un processus de mise en vente de l'ensemble de ses activités de propreté, +facility management+ et logistique en France", afin "d'identifier de nouvelles solutions pour assurer à ISS des perspectives de croissance solides et pérennes sur un marché français complexe et ultra-concurrentiel".

ISS précisait également dans un communiqué publié mercredi au Danemark que les résultats financiers "en France n'ont pas été satisfaisants", qu'ils avaient "dilué" la croissance et la marge opérationnelle globales du groupe, et que "le développement en France n'avait pas généré les améliorations attendues", entre autres "en raison de défis stratégiques inhérents et de conditions de marché difficiles".

Dans son rapport financier sur les résultats pour le premier semestre 2023, le groupe indique ainsi que "des coûts non-récurrents concernant une revue stratégique (des actifs) en France ont réduit la marge opérationnelle du groupe d'environ 0,2 point".

"ISS France bénéficie d'un portefeuille de clients diversifié et d'équipes expérimentés et engagés. Durant cette recherche d'un potentiel repreneur, nous continuerons à servir l'ensemble de nos clients existants de la même manière qu'aujourd'hui et avec le même niveau d'exigence", indique Marc De Oliveira, président d'ISS France, cité dans le communiqué publié en France.

Le groupe affirme également que "le processus de mise en vente n'entraînera aucun changement dans le quotidien des équipes concernées".

