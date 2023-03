Un groupe de financement lié au gouverneur de Floride Ron DeSantis a collecté près de 10 millions de dollars en février, une somme importante alors que le républicain envisage de se présenter à l'élection présidentielle de l'année prochaine, selon une déclaration financière publiée vendredi.

La déclaration du groupe Friends of DeSantis, qui a été créé pour soutenir les campagnes de DeSantis lors des élections gubernatoriales de 2018 et 2022 en Floride, indique qu'il disposait d'environ 80 millions de dollars en banque à la fin du mois dernier.

Même si M. DeSantis a facilement été réélu quelques mois plus tôt, en novembre, Friends of DeSantis a reçu le mois dernier certaines de ses plus importantes contributions depuis des années, notamment 2,5 millions de dollars de la part du négociant d'options milliardaire Jeff Yass, comme le montre la déclaration.

Les sondages d'opinion montrent que M. DeSantis est la menace la plus forte pour l'ancien président Donald Trump en ce qui concerne l'investiture de leur parti pour la course à la présidence de l'année prochaine. Vendredi, M. DeSantis s'est rendu pour la première fois dans l'État de l'Iowa, où se déroulent les premières élections, afin de tâter le terrain en vue d'une candidature à la présidence, quelques jours seulement avant que M. Trump ne fasse campagne dans cet État.

Les amis du compte bancaire de M. DeSantis le placent dans une situation financière similaire à celle de M. Trump, qui, contrairement à lui, a officiellement lancé une campagne présidentielle pour 2024.

M. Trump et un Super PAC allié qu'il a financé ont déclaré disposer de près de 80 millions de dollars sur plusieurs comptes de collecte de fonds à la fin de l'année 2022.

Ces comptes comprennent le groupe Save America de M. Trump, qui a été enregistré auprès des autorités électorales pour soutenir des campagnes alliées plutôt que la sienne, mais qui a transféré au moins 60 millions de dollars à un Super PAC pro-Trump censé soutenir sa campagne.

Les Super PAC sont des groupes de grande envergure qui peuvent légalement collecter et dépenser des sommes illimitées pour aider un candidat, à condition que les dépenses ne soient pas contrôlées par la campagne de ce dernier. Ils sont généralement financés en grande partie par les Américains les plus riches.

Le groupe Friends of DeSantis, qui est enregistré en Floride pour soutenir les campagnes de M. DeSantis au poste de gouverneur, ne pourrait pas non plus financer légalement une candidature de M. DeSantis à l'élection présidentielle.

Mais il est également prévu que Friends of DeSantis transfère de l'argent à un Super PAC soutenant les aspirations présidentielles de l'homme politique de Floride.

Jeudi, un ancien haut fonctionnaire de l'administration Trump a annoncé qu'il avait créé un Super PAC dans le but d'inciter DeSantis à entrer dans la course à la Maison Blanche.

Par le passé, des organismes de surveillance du gouvernement ont tenté de contester juridiquement de tels transferts et l'un d'entre eux cherche actuellement à bloquer le financement par M. Trump du Super PAC Make America Great Again Inc.

Mais comme les dirigeants de la Commission électorale fédérale sont généralement dans l'impasse sur les questions partisanes sensibles, il est peu probable que le régulateur conteste les transferts vers les Super PAC, a déclaré Paul S. Ryan, expert en droit électoral au Funders' Committee for Civic Participation (Comité des financeurs pour la participation civique).

"Cela sape notre démocratie", a déclaré M. Ryan.

L'équipe politique de M. DeSantis n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Friends of DeSantis a déclaré dans sa déclaration avoir collecté 222 millions de dollars depuis sa création, dont 9,9 millions de dollars en février, et avoir dépensé 140 millions de dollars.

Si M. DeSantis entre dans la course à la présidence, il devra également rivaliser avec l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, ainsi qu'avec d'autres candidats potentiels tels que l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo.