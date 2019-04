Le groupe de mode italien OTB envisage des rachats de marques

OTB - qui signifie Only The Brave - possède également les marques européennes haut de gamme Marni Viktor & Rolf et Paula Cademartori.

Le groupe a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires et de ses marges l'année dernière mais a affirmé que sa situation financière nette s'était améliorée de 32% à 111 millions d'euros.

Sa marque la plus connue, Diesel, a demandé cette année à bénéficier de la protection de la loi sur les faillites ("Chapter 11") aux Etats-Unis.

Les faibles résultats de la marque de jeans en Europe et en Amérique du Nord ont pesé sur les ventes consolidées du groupe en 2018, qui ont accusé un repli de 3,2% à taux de change constants, à 1,4 milliards d'euros. Toutes les autres marques ont affiché un chiffre d'affaires en hausse, a précisé OTB.

Le bénéfice d'exploitation a chuté de 21% à 41,5 millions d'euros. Ses fonds propres s'établissent à 885 millions d'euros.

Ubaldo Minelli, l'administrateur délégué du groupe cité dans un communiqué, a déclaré que le groupe avait réorganisé ses activités au cours de l'année passée.

"Nos fonds propres et notre situation financière nous permettront de continuer à explorer de nouvelles opportunités", a-t-il dit.

OTB a récemment entamé des discussions avec la griffe de luxe italienne Robert Cavalli, qui a obtenu la semaine dernière un répit de trois mois de la part du tribunal de commerce de Milan pour présenter un plan de redressement.

