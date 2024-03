Le groupe de mode polonais LPP, dont la sortie de Russie a été remise en question par le vendeur à découvert Hindenburg Research, a déclaré mercredi qu'il prévoyait de doubler le nombre de ses magasins au cours des trois prochaines années, grâce à sa marque moins chère Sinsay.

LPP, qui opère dans 39 pays, vise à avoir 4 755 magasins en 2026, dont 3 248 magasins Sinsay, a-t-il déclaré dans une présentation.

Il se concentrera sur l'expansion en Europe du Sud et en Europe centrale, a-t-il déclaré dans son rapport annuel, ajoutant que la croissance en Europe de l'Ouest se fera de manière prudente.

"Au cours des trois prochaines années seulement, nous prévoyons de doubler notre réseau traditionnel et, dans l'intervalle, de générer un volume de ventes deux fois plus important qu'aujourd'hui", a déclaré le PDG Marek Piechocki dans une lettre adressée aux actionnaires.

Les actions de la société basée à Gdansk se sont effondrées au début du mois de mars après qu'un rapport de Hindenburg Research a remis en question la vente de ses activités dans cette région.

LPP a nié les allégations selon lesquelles elle aurait gardé le contrôle de l'entreprise et a déclaré qu'elle n'avait plus d'activités opérationnelles ou commerciales en Russie depuis la vente de l'entreprise en juin 2022.

"Je vous assure que les allégations des services de renseignement à l'encontre du groupe LPP sont fausses", a déclaré M. Piechocki.

Le groupe a déclaré que son chiffre d'affaires en 2023 avait augmenté de 9,3 % pour atteindre 17,41 milliards de zlotys (4,38 milliards de dollars), conformément aux chiffres préliminaires qu'il a publiés la semaine dernière.

Le groupe a également confirmé son objectif de revenus d'environ 21 milliards de zlotys en 2024 et prévoit d'ouvrir 620 magasins Sinsay en 2024 et plus de 850 magasins en 2025, à mesure qu'il pénètre dans des villes plus petites.

Il a déclaré que les ouvertures réalisées depuis le début de l'année sont en bonne voie et qu'elles devraient s'accélérer au second semestre. Les ventes à périmètre constant dans les magasins Sinsay entre le 1er février et le 25 mars ont augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente.

Pour faire face à sa croissance, l'entreprise prévoit d'augmenter la surface de son réseau logistique de près de 50 % d'ici à 2024-25.

Elle a également proposé un dividende de 610 zlotys par action, contre une proposition antérieure d'au moins 570 zlotys.

(1 $ = 3,9775 zlotys)