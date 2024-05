Le groupe de réflexion de l'Etat sud-coréen a relevé jeudi ses prévisions de croissance économique pour cette année et a déclaré que l'inflation devrait diminuer à un rythme légèrement plus lent, tout en soulignant la nécessité d'un assouplissement progressif de la politique monétaire.

Dans ses prévisions économiques semestrielles, l'Institut coréen de développement (KDI) prévoit que l'économie croîtra de 2,6 % en 2024, contre 2,2 % auparavant. En 2023, la croissance économique a atteint son niveau le plus bas en trois ans, à savoir 1,4 %.

"La croissance économique devrait être un peu plus élevée en 2024, mais ce sera à un niveau permettant de compenser la faible croissance de 2023 et une reprise à un niveau neutre est attendue en 2025", a déclaré le KDI.

Le KDI effectue souvent des recherches pour le gouvernement, mais donne rarement des suggestions politiques spécifiques. Les acteurs du marché ont tendance à considérer les conseils politiques du groupe de réflexion comme les opinions du ministère des finances.

Au premier trimestre, l'économie sud-coréenne a connu sa croissance la plus rapide depuis plus de deux ans, dépassant les estimations grâce à la vigueur des exportations et à la reprise de la consommation privée.

La KDI a également déclaré que la politique monétaire devait être progressivement assouplie, passant de l'orientation restrictive actuelle à une orientation neutre, conformément au rythme de convergence de l'inflation vers le niveau cible, étant donné que le risque d'une inflation élevée prolongée est moindre alors que la pression à la baisse sur la demande intérieure s'accentue.

L'inflation des consommateurs sud-coréens devrait ralentir à 2,6 % en 2024, contre 3,6 % en 2023, a déclaré la KDI, ce qui est légèrement supérieur à sa projection précédente de 2,5 %. (Rapporté par Jihoon Lee ; édité par Varun H K)