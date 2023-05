Les violations présumées du cessez-le-feu conclu entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide font l'objet de discussions entre le groupe de surveillance basé en Arabie saoudite et les États-Unis, ainsi qu'entre les parties belligérantes, a déclaré mardi le département d'État.

La trêve, conclue samedi après cinq semaines de batailles, semblait mardi avoir apporté un certain soulagement aux combats violents, bien que des tirs d'artillerie aient été entendus dans certains quartiers de Khartoum.

Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré lors d'une conférence de presse que les membres du groupe d'experts sur le cessez-le-feu, composé de responsables saoudiens et américains et de représentants des parties belligérantes, discutaient des violations présumées du cessez-le-feu avec leurs supérieurs hiérarchiques et avec Washington.

"Nous avons évidemment vu les rapports (sur les violations). Les responsables du mécanisme de surveillance examinent ces rapports", a-t-il déclaré. "Lorsque nous constatons des violations du cessez-le-feu, nous en faisons part publiquement et nous nous entretenons directement avec les deux parties au conflit.

Les représentants du département d'État se sont entretenus depuis le début des combats avec les généraux et d'autres responsables des deux parties et continueront à le faire " pour les inciter à mettre fin à la violence lorsque nous constatons des violations du cessez-le-feu ", a indiqué M. Miller.

"Nous disposons d'outils supplémentaires pour faire pression sur les combattants et nous n'hésiterons pas à les utiliser si et quand cela s'avère nécessaire ", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.