Le groupe de travail américain sur les oligarques russes voit des preuves d'évasion des sanctions - chef d'unité

Andrew Adams, un procureur chevronné nommé le mois dernier à la tête de la nouvelle force "KleptoCapture" du département, a déclaré lors d'une interview à Reuters que le niveau de coopération entre les pays dans le cadre des enquêtes sur les biens mal acquis des oligarques avait atteint un "niveau record" à la suite de l'assaut de la Russie contre l'Ukraine - ce qui pourrait aider les procureurs à suivre leurs efforts pour dissimuler des richesses.

"Il y a des efforts en cours - dont certains ont été rapportés publiquement - pour déplacer, par exemple, des biens mobiliers sous forme de yachts, d'avions ... dans des juridictions où, je pense, les gens ont l'impression qu'il serait plus difficile d'enquêter et plus difficile de les geler", a déclaré Adams.

L'objectif de la task force est de mettre à mal les finances des oligarques russes afin de faire pression sur le président Vladimir Poutine pour qu'il cesse d'attaquer l'Ukraine.

Le nom de l'unité est un jeu de mots sur le mot "kleptocratie", une référence aux fonctionnaires corrompus qui abusent du pouvoir pour accumuler des richesses. Elle comprend des procureurs, des enquêteurs et des analystes issus d'une multitude d'agences fédérales.

Ces dernières semaines, les États-Unis et leurs alliés ont imposé plusieurs séries de sanctions visant Poutine, nombre de ses riches amis et des dizaines d'entreprises et d'agences gouvernementales russes, dont certaines sont accusées de diffuser de la désinformation destinée à déstabiliser le gouvernement ukrainien.