Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro recommande une compensation volontaire pour les anciens contrats d'options sur swaps concernés par la transition vers l'€STR

 Composé de représentants du secteur privé, le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro, dont la Banque centrale européenne (BCE) assure le secrétariat, a été mis en place en 2018 par la BCE, l'Autorité des Services et Marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers et la Commission européenne. Ses principales missions consistent à identifier et à recommander de nouveaux taux sans risque et des modalités de transition. Ses travaux actuels se concentrent sur la transition vers l'€STR et sur des solutions de repli pour le taux interbancaire offert en euros (Euribor).