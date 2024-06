Le groupe ad hoc des détenteurs d'obligations ukrainiennes a déclaré lundi que les propositions initiales du gouvernement visant à retravailler quelque 20 milliards de dollars d'obligations internationales étaient irréalisables, mais que les pourparlers en vue d'une solution se poursuivraient.

L'Ukraine avait annoncé dans un communiqué plus tôt dans la journée que les discussions restreintes avec le groupe des détenteurs d'obligations s'étaient achevées sans qu'aucun accord n'ait été trouvé. Le temps presse pour l'Ukraine de retravailler sa dette, la suspension de paiement de deux ans convenue en 2022 à la suite de l'invasion russe devant expirer en août.

Le groupe de détenteurs d'obligations a déclaré que les "décotes" - ou réductions de valeur - de 25 % à 60 % proposées par le gouvernement étaient "nettement supérieures aux attentes du marché" et que la proposition, de manière plus générale, "risquerait de nuire considérablement à la future base d'investisseurs de l'Ukraine et à son objectif principal, qui est de réintégrer les marchés de capitaux le plus rapidement possible".

"S'il était entendu dès le départ que la période de consultation ne déboucherait probablement pas sur un accord, elle a marqué une étape constructive dans les discussions en cours", a déclaré le groupe dans un communiqué. (Reportage de Libby George, édition de Karin Strohecker)