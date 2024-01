Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) estime que les marchés mondiaux du gaz naturel liquéfié (GNL) seront tendus jusqu'en 2026, la demande augmentant de 1,5 % cette année et de 22 % jusqu'en 2050, a déclaré lundi le secrétaire général du groupe, Mohamed Hamel, lors d'une conférence à Trinité-et-Tobago.

Le GECF représente des exportateurs de gaz naturel tels que le Qatar, la Russie et Trinité-et-Tobago. Ses membres détiennent plus des deux tiers des réserves mondiales de gaz, selon son site web.

Dans son rapport annuel, le GECF a mis en garde l'année dernière contre le niveau record et la volatilité des prix au comptant du gaz en Europe et en Asie, et a déclaré que les préoccupations en matière de sécurité énergétique prenaient le pas sur les objectifs d'atténuation du changement climatique, les décideurs politiques se concentrant sur la satisfaction des besoins énergétiques de leur population.

Lors de la conférence de lundi, Oksana Dembitska, vice-présidente senior de BP pour la croissance du gaz, a mis en garde contre les prix trop élevés du GNL et a déclaré qu'ils avaient entraîné une destruction de la demande, en particulier à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné une multiplication par sept des prix.

Cependant, BP s'attend à ce que l'Europe reste une destination clé pour le GNL pendant encore au moins 20 ans, ce qui soutient les accords d'approvisionnement, a déclaré Mme Dembitska.