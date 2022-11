Le groupe financier dirigé par Carney demande plus de détails sur le plan climatique du G20

La Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) a exhorté les décideurs politiques à publier des plans de transition solides avec des stratégies sectorielles, et à fournir des précisions sur les politiques qui seraient adoptées pour les soutenir.

"Bien que la finance se penche fortement sur le défi de soutenir la transition vers le net zéro, vous ne pouvez pas vous substituer à l'action du gouvernement", a déclaré Alice Carr, directrice exécutive de la politique publique chez GFANZ.

L'intervention intervient avant le prochain cycle de négociations mondiales sur le climat qui débutera en Égypte la semaine prochaine. Alors que 19 des pays du G20 ont fixé des objectifs nets zéro pour freiner le changement climatique, les politiques actuelles ne sont pas suffisantes pour aider à atteindre l'objectif climatique mondial, selon l'organisation à but non lucratif Climate Watch.

De telles politiques seraient un facteur crucial pour canaliser les investissements vers des domaines tels que les énergies propres, l'élimination progressive de l'utilisation des combustibles fossiles et l'aide aux communautés pendant la transition, a déclaré le groupe.

Le GFANZ, présidé par Carney qui est maintenant l'envoyé des Nations Unies pour le climat, a également appelé les décideurs politiques à aborder l'incertitude concernant la crise énergétique actuelle et la façon dont elle aurait un impact sur leur planification de la transition énergétique à court et à long terme.

Au cours de l'année dernière, GFANZ a commencé à élaborer une série d'outils et de cadres pour aider ses membres à effectuer la transition, notamment en aidant à définir dans quelle mesure un portefeuille d'investissement est aligné sur l'objectif climatique.

La semaine dernière, GFANZ, une coalition de gestionnaires d'actifs, de banques et de compagnies d'assurance représentant 150 000 milliards de dollars d'actifs, a déclaré qu'elle n'exigerait plus de ses membres qu'ils adhèrent à une campagne de réduction des émissions de l'ONU.

Cette décision avait suscité des critiques de la part des activistes climatiques quant à savoir qui demanderait des comptes au secteur financier sur ses engagements climatiques.