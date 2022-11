Le groupe français Engie revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce aux prix élevés de l'énergie.

"Engie a tenu ses promesses dans des conditions de marché sans précédent", a déclaré Catherine MacGregor, directrice générale, dans une déclaration de résultats.

Engie a bénéficié d'une flambée des prix de l'électricité alors que la guerre en Ukraine a mis en lumière la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz russe, ce qui a poussé le bloc à chercher d'autres sources d'énergie.

Le bénéfice du groupe avant déduction des intérêts et des impôts (EBIT) pour les neuf mois au 30 septembre s'est élevé à 7,3 milliards d'euros (7,32 milliards de dollars), en hausse organique de 79,3 % par rapport à l'année précédente.

Le fournisseur de gaz et d'électricité, qui a pris des mesures pour réduire son exposition directe au risque d'interruption de l'approvisionnement en gaz russe, a relevé son objectif pour l'ensemble de l'année d'un résultat net récurrent part du groupe compris entre 4,9 et 5,5 milliards d'euros.

Il a également déclaré qu'il prévoyait un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) compris entre 13,2 et 14,2 milliards d'euros et un EBIT de 8,5 à 9,5 milliards.

Engie a déclaré qu'elle accorderait à ses employés dans le monde entier une prime exceptionnelle de 1 500 euros chacun.

L'entreprise, qui cherche à accroître la part des énergies renouvelables dans son portefeuille, a déclaré être en bonne voie pour atteindre son objectif d'ajouter environ 4 gigawatts (GW) de capacité renouvelable en 2022.

Depuis le début de l'année, elle a ajouté 2,5 GW de capacité renouvelable.

La société a confirmé que pour cet hiver, elle avait atténué l'exposition aux volumes précédemment achetés à la société russe Gazprom.

Pour l'hiver 2023-2024, elle a déclaré qu'elle était toujours confiante que les volumes supplémentaires contractés par le biais de nouvelles sources d'approvisionnement, y compris le gaz naturel liquéfié (GNL), contribueraient à remplacer le besoin de volumes russes.

(1 $ = 0,9971 euros)