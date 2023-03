Thales a annoncé mercredi une hausse de 15,6 % de son bénéfice d'exploitation pour 2022, à 1,935 milliard d'euros, alors que les ventes ont augmenté de 5,5 % à 17,569 milliards d'euros, grâce à une demande accrue de pièces militaires et de pièces pour avions de ligne, malgré la rupture des chaînes d'approvisionnement.

La plus grande entreprise européenne d'électronique de défense - qui est également un fournisseur civil majeur - a prévu des ventes de 18 à 18,5 milliards d'euros en 2023, ce qui représente une croissance sous-jacente comprise entre 4 % et 7 %.

La marge d'exploitation de l'entreprise française est passée de 10,2 % l'année précédente à 11 %, et Thales a déclaré qu'elle visait une nouvelle augmentation de 11,5 à 11,8 % en 2023.

Avec la croissance de ses principaux marchés de défense et d'aérospatiale et les entreprises confrontées à des pressions sur la main-d'œuvre dans le monde entier, le directeur général Patrice Caine a présenté des plans visant à recruter plus de 12 000 personnes en 2023, en plus des 11 500 personnes de l'année dernière, afin d'augmenter la capacité de production.

Il s'est toutefois montré prudent quant à l'étirement des chaînes d'approvisionnement mondiales, déclarant aux journalistes que la situation était inégale et que la disponibilité de certaines pièces mécaniques suscitait de plus en plus d'inquiétudes.

Thales a fait état de 23,551 milliards d'euros de nouvelles commandes en 2022, soit une hausse de 16 % à périmètre constant. Il a proposé une augmentation de 15 % du dividende.

Thales, dont les produits vont des radars de combat aux systèmes de divertissement en vol, prévoit une demande globalement plus élevée en 2023 et 2024.

Décuplée par la hausse des budgets d'armement, Thales a dit s'attendre à une accélération de la croissance du chiffre d'affaires de sa plus grande division, Défense & Sécurité, avec une marge opérationnelle qui se maintiendra autour de 13 %.

Avec la reprise du trafic aérien et de la production d'avions de ligne et l'augmentation des dépenses des agences spatiales, Thales a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes de la division Aérospatiale affichent une croissance élevée à un chiffre, contre 2,4 % l'année dernière, avec des marges passant de 5,0 % à 8,5-9 % en 2024.

Dans l'unité la plus petite mais la plus rentable, Digital Identity & Security, qui connaît une croissance rapide, Thales a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance de son chiffre d'affaires de 14,9% se "consolide" cette année et l'année prochaine, la marge d'exploitation diminuant légèrement, passant de 14,9% à 13,5-14,5%.

Mais il a cité une série de risques allant de la rapidité de la reprise du trafic aérien à d'autres pénuries de puces ou à la pression de l'inflation.