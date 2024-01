Le géant thaïlandais de l'hôtellerie Minor International a terminé l'année 2023 sur une bonne note et voit ses réservations en Thaïlande pour les deux premiers mois de 2024 augmenter de 20 à 30 % par rapport à l'année dernière, a déclaré son président mardi.

Les dépenses touristiques en 2024 en Thaïlande, un haut lieu du tourisme asiatique, devraient être plus élevées que les années précédentes et les tarifs des chambres et des billets d'avion resteront élevés à mesure que les voyages reprendront, a déclaré le président William Heinecke aux journalistes.

La division hôtelière de Minor, basée à Bangkok, possède un portefeuille de plus de 530 hôtels dans le monde, la Thaïlande contribuant à environ 11 % de son chiffre d'affaires.

Le tourisme est un moteur essentiel de la deuxième économie d'Asie du Sud-Est. Cette année, le gouvernement prévoit 33,5 millions d'arrivées de touristes étrangers.

Il a mis en place une série de mesures pour attirer davantage de visiteurs, notamment la suppression des visas pour les touristes chinois, la réduction des taxes sur l'alcool et l'extension des heures d'ouverture des boîtes de nuit et des bars.

L'année dernière, la Thaïlande a accueilli 28 millions de visiteurs étrangers, qui ont dépensé 1,2 trillion de bahts (33,71 milliards de dollars), selon les données du gouvernement. Ce chiffre est à comparer au record de 39,9 millions d'arrivées ayant généré 1,91 trillion de bahts en 2019, avant la pandémie. (1 $ = 35,6000 bahts) (Reportage de Chayut Setboonsarng ; Rédaction de Kanupriya Kapoor ; Montage de Martin Petty)