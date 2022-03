Le groupe italien Generali licencie son challenger avant le vote clé des actionnaires.

Le plus grand assureur italien Generali a déclaré lundi qu'il avait licencié le cadre vétéran Luciano Cirina, qui défie publiquement le président sortant Philippe Donnet pour le rôle de directeur général, pour une prétendue rupture de contrat.

Cirina, qui était à la tête de l'Autriche et des pays de la CEE chez l'assureur, a été proposé pour le poste principal par un investisseur important de Generali dans une lutte de pouvoir qui sera soumise au vote des actionnaires le 29 avril.

"La décision a été prise en raison de la violation de son devoir de loyauté et de la violation matérielle d'autres obligations personnelles en vertu de son contrat de travail", a déclaré Generali dans un communiqué.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de Cirina qui a présenté les plans alternatifs de son camp pour l'assureur lors d'une conférence de presse à Milan vendredi, aux côtés de Claudio Costamagna, le candidat de l'actionnaire rebelle à la présidence du groupe.

Les syndicats italiens ont déclaré lundi qu'ils craignaient que les objectifs de réduction des coûts pour Generali proposés par les deux hommes ne posent de graves problèmes pour la pérennité de l'emploi dans une entreprise d'importance nationale.

Francesco Gaetano Caltagirone, qui détient plus de 9% de Generali, veut remplacer le Français Donnet, PDG depuis 2016, et installer Cirina à sa place.

Le conseil d'administration de Generali a proposé Donnet pour un troisième mandat, avec le soutien du plus gros actionnaire unique du groupe, Mediobanca.

RÉVEILLER LE LION

L'équipe de Caltagirone a exposé son plan vendredi, baptisé "Réveiller le lion", en référence au surnom de Generali, "le lion de Trieste", qui figure sur son logo. Ils veulent stimuler la croissance des bénéfices, réduire les coûts et réaliser des opérations de fusion et d'acquisition plus importantes.

Les challengers visent à porter la croissance du bénéfice par action, y compris par des acquisitions, à plus de 14 % sur la période 2021-2024. Ce chiffre est à comparer avec l'objectif de Generali, qui est de 6 à 8 %, et ferait du groupe un des meilleurs de sa catégorie, selon les analystes. Les rebelles veulent également réduire le ratio coûts/revenus à 55% contre 64%.

Les actions de Generali ont augmenté de 4 % pour atteindre leur plus haut niveau en plus d'une décennie lundi, la bataille d'actionnaires alimentant les achats.

Berenberg a déclaré dans une note que la victoire par une marge serrée de la direction actuelle serait le meilleur résultat pour les investisseurs, ajoutant que cela lui permettrait de dépasser l'objectif de taux de croissance de Generali de 6-8% de son bénéfice par action.

"Nous pensons que la réélection de l'équipe de direction actuelle est le résultat le plus probable, car cette équipe a établi un solide bilan au cours des six dernières années", a-t-il ajouté. (Reportage d'Agnieszka Flak ; Rédaction de Keith Weir ; Édition de Valentina Za et Alexander Smith)