Le groupe italien Leonardo souhaite jouer un rôle plus important dans le programme d'avions de combat de la prochaine génération afin de se placer sur un pied d'égalité avec ses partenaires britanniques et japonais, a déclaré mardi le PDG de l'entreprise, Roberto Cingolani.

Les trois nations ont convenu en décembre 2022 de collaborer à la construction d'un avion de combat de première ligne avancé qui devrait entrer en service vers le milieu de la prochaine décennie. Le Global Combat Air Programme (GCAP) est dirigé par le Britannique BAE Systems et le Japonais Mitsubishi Heavy Industries.

"Nous disposons d'un arsenal très solide d'un point de vue technique... notre position doit être revue à la hausse", a déclaré M. Cingolani à des journalistes lors d'un événement sur les technologies de l'information à Rome.

"Nous pensons que nous disposons désormais de compétences beaucoup plus avancées dans certains domaines. Nous voulons les mettre sur la table et rivaliser d'égal à égal avec nos partenaires britanniques et japonais", a-t-il ajouté.

Le GCAP devrait coûter des dizaines de milliards de dollars, mais les parties n'ont pas encore finalisé la répartition du budget.

Des sources ont déclaré à Reuters en mars que la Grande-Bretagne et le Japon allaient dominer le projet GCAP, Rome ne devant payer qu'un cinquième environ du coût total de développement.

En septembre, le ministère italien de la défense a déclaré qu'il serait un partenaire égal dans le programme et a rejeté le rapport comme étant spéculatif.

M. Cingolani, physicien et ancien ministre de l'énergie qui a pris ses fonctions à Leonardo en mai, a déclaré que les partenaires du GCAP travaillaient intensivement sur le projet et que plusieurs réunions étaient prévues en octobre. Il a indiqué qu'il se rendrait au Japon le mois prochain.

La conception et la fonction ne sont pas encore claires, les négociations n'ayant guère progressé, a déclaré M. Cingolani, mais l'avion devra contrôler plusieurs drones.

"Il s'agira d'un superordinateur volant doté d'une intelligence artificielle qui devra contrôler, disons, 30 à 40 drones", a-t-il déclaré aux journalistes.

M. Cingolani a confirmé que le nouveau plan industriel de Leonardo, qui devrait être présenté en mars 2024, se concentrerait davantage sur la cybersécurité et l'espace, qui sont les deux principaux piliers de l'innovation pour l'entreprise.

"Ensuite, il y a le cœur de métier conventionnel des avions, des hélicoptères et de l'électronique, qui devra être renforcé par l'intelligence artificielle et la numérisation", a-t-il déclaré. (Rédaction : Alvise Armellini et Deborah Kyvrikosaios)