Le groupe japonais Daiwa Securities Group Inc vise à augmenter de 50 % le chiffre d'affaires annuel de son activité de conseil en fusions et acquisitions en huit ans, en recrutant davantage de banquiers et en acquérant des cabinets de conseil pour tenter d'étendre sa présence aux États-Unis.

La deuxième banque de courtage et d'investissement japonaise vise un chiffre d'affaires global de 70 milliards de yens (518,33 millions de dollars) pour les fusions et acquisitions au cours de l'année se terminant en mars 2031, contre 46,7 milliards de yens pour l'année financière qui vient de s'achever, a déclaré le groupe mercredi.

"Le secteur des fusions et acquisitions est celui où nous pouvons espérer une forte croissance sans utiliser beaucoup de nos actifs", a déclaré Seiji Nakata, directeur général, lors d'une réunion d'information sur la stratégie, mercredi.

"Nous prévoyons d'allouer vigoureusement nos ressources pour nous développer principalement aux États-Unis, en achetant éventuellement des sociétés de fusions et d'acquisitions spécialisées", a-t-il déclaré, citant les secteurs des infrastructures, de l'industrie, de la consommation et de la santé comme secteurs de prédilection.

Daiwa a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter le nombre de banquiers spécialisés dans les fusions et acquisitions qu'elle emploie au cours des huit prochaines années, pour le faire passer de 650 à 900.

Elle s'est concentrée sur le conseil en fusions-acquisitions pour les transactions de moyenne capitalisation d'une valeur comprise entre 50 et 100 milliards de yens, un segment relativement à l'abri des turbulences du marché dues à l'inflation.

Parmi les entreprises japonaises, Mizuho Financial Group Inc a déclaré ce mois-ci qu'il achèterait la société américaine de conseil en fusions et acquisitions Greenhill & Co Inc pour 550 millions de dollars, dette comprise, dans le but d'obtenir une plus grande part du plus grand pool de commissions de banque d'investissement au monde.

