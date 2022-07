Le groupe médiatique de Trump reçoit des citations à comparaître liées à l'enquête Digital World - dépôt

Ce développement intervient quelques jours après que Digital World ait déclaré que chacun des membres de son conseil d'administration a reçu des citations à comparaître des procureurs fédéraux au sujet de l'accord SPAC avec Trump Media & Technology Group (TMTG), le créateur de la plateforme de médias sociaux Truth Social.

L'entreprise à chèque en blanc a déclaré vendredi que TMTG a reçu des citations à comparaître de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières des États-Unis et d'un grand jury fédéral dans le district sud de New York, ajoutant que les procureurs fédéraux ont demandé à TMTG les mêmes documents que ceux qu'ils avaient demandés à Digital World et à ses administrateurs auparavant. (https://bit.ly/3ny1in2)

TMTG a accepté de fusionner avec Digital World en octobre et l'opération devait être conclue d'ici le second semestre de cette année. Les derniers développements pourraient retarder ou bloquer la transaction.

La U.S. Securities and Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority enquêtent sur l'opération depuis la fin de l'année dernière. Le mois dernier, Digital World a déclaré que la SEC avait également demandé plus d'informations.

Certains membres actuels et anciens de TMTG ont également reçu récemment des citations à comparaître devant un grand jury, selon l'entreprise à chèque en blanc.

TMTG n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.