Le détaillant et prêteur mexicain Grupo Coppel prévoit d'investir plus de 12 milliards de pesos mexicains (726 millions de dollars) cette année pour développer son réseau de magasins et réduire son empreinte environnementale, a-t-il déclaré dans un communiqué lundi.

La société, détenue par la famille milliardaire Coppel, a déclaré qu'elle remodèlerait certains de ses magasins et en ouvrirait plus de 100 nouveaux, portant le total dans le pays à 1 782, et qu'elle créerait 8 000 nouveaux emplois.

L'entreprise investira également 6 milliards de pesos supplémentaires au cours des trois prochaines années pour améliorer les services numériques.

Plus de 700 magasins seront équipés de panneaux solaires d'ici à la fin de l'année 2024, a indiqué l'entreprise, ajoutant que cette initiative permettrait de compenser les émissions de carbone à hauteur de 33 000 tonnes.

Le conglomérat, qui possède des grands magasins et une banque et emploie plus de 120 000 personnes, a reporté indéfiniment une introduction en bourse de plus d'un milliard de dollars en 2018.

Un porte-parole n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire sur le statut de l'introduction en bourse reportée.

Coppel vend des appareils électroménagers, de l'électronique, des meubles et des vêtements, et exploite une branche bancaire (1 $ = 16,5330 pesos mexicains) (Reportage de Valentine Hilaire ; Rédaction de Himani Sarkar)