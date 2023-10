Le groupe minier mondial BHP se concentre sur la réduction des coûts pour stimuler la croissance tout en étant patient sur l'achat d'actifs, a déclaré jeudi à Melbourne son directeur du développement, Johan van Jaarsveld.

"Il s'agit d'une industrie cyclique, et vous devrez parfois attendre 10 ans ou plus pour obtenir la bonne opportunité au bon prix", a déclaré M. van Jaarsveld.

"Si nous pouvons économiser 10 % de notre base de coûts, c'est une valeur de 20 milliards de dollars qui est sous notre contrôle. La dernière fois que quelqu'un a créé 20 milliards de dollars grâce à une opération de fusion et d'acquisition, j'aimerais qu'il me dise quand cela s'est produit.

Bien que le lithium puisse rapporter beaucoup d'argent au cours des prochaines années, BHP n'a pas investi dans ce secteur parce que les marges à long terme ne sont pas suffisantes, a-t-il ajouté.

Mais pour ce qui est de l'un de ses principaux produits de base pour l'avenir, BHP espère devenir le deuxième producteur mondial de nickel dans "la plénitude des temps".

Elle a l'intention de monter en puissance pour produire 200 000 tonnes métriques de nickel par an, ce qui la placerait en deuxième position derrière la société russe Norilsk Nickel, ses exploitations australiennes produisant 120 000 à 130 000 tonnes et ses exploitations tanzaniennes de Kabanga environ 60 000 à 70 000 tonnes.

Les sulfures de nickel restent le type de minerai le plus intéressant à détenir, étant donné que les coûts de conversion vers des puretés plus élevées sont moins élevés que pour les latérites, ce qui donne à BHP un avantage par rapport à l'Indonésie, qui est le plus grand fournisseur mondial de ce métal essentiel pour les batteries.

Van Jaarsveld a reconnu l'effondrement de 36 % des prix du nickel au LME cette année et a déclaré que la société minière revoyait chaque année ses perspectives en matière de matières premières.

"Il y a eu beaucoup de volatilité (des prix) et je pense que l'Indonésie a fait plus que ce à quoi beaucoup s'attendaient. Aujourd'hui, nous n'avons pas changé d'avis sur le nickel", a-t-il déclaré.