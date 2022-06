Le groupe pop coréen BTS prend une pause pour travailler sur des projets solo

RM, membre du groupe, s'exprimant lors du dîner annuel de la FESTA qui célèbre la fondation du groupe, a déclaré qu'il avait ressenti le besoin d'explorer son propre travail sans les enregistrements et les performances constants exigés par BTS.

"Le problème avec la K-pop et tout le système des idoles, c'est qu'ils ne vous donnent pas le temps de mûrir. Vous devez continuer à produire de la musique et à faire quelque chose", a déclaré RM, assis à une table avec ses six collègues du groupe.

Une vidéo du dîner a été publiée sur le compte Twitter officiel du groupe.

BTS a fait ses débuts en juin 2013 et est devenu une sensation mondiale avec ses tubes optimistes et ses campagnes sociales visant à responsabiliser les jeunes. Le groupe a sorti son nouvel album, "Proof", vendredi.

L'année dernière, le groupe est devenu le premier groupe asiatique à remporter le titre d'artiste de l'année aux American Music Awards. Le groupe a rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche en mai pour discuter des crimes de haine ciblant les Asiatiques.

