Le groupe privé RLS (USA) Inc. acquiert le réseau de radiopharmacies américain de GE Healthcare

RLS (USA) Inc., (Radioisotope Life Sciences) a racheté le réseau américain de radiopharmacies de General Electric (GE), ce qui en fait la plus grande entreprise des États-Unis, spécialisée dans l’imagerie moléculaire pure. Capitor (www.capitor.co), cabinet de conseil financier boutique et mondial, a structuré et présenté l’accord aux investisseurs, jouant un rôle crucial dans les négociations et la collaboration s’étendant sur plusieurs années, entre les parties. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Les radiopharmacies continueront de fournir des produits d’imagerie moléculaire de GE Healthcare, et RLS bénéficiera d’un accord de partenariat de distribution sur 10 ans. Désormais privé, le réseau de radiopharmacies comprend une participation minoritaire détenue par Perceptive Advisors, une société d’investissement spécialisée dans les soins de santé, basée à New York et représentant 7 milliards USD.

L’équipe de direction de RLS est composée du PDG, Werner Gruner, du directeur des investissements, Jaco van Niekerk, et du directeur de l’exploitation, Shane Cobb. M. Gruner, qui a occupé divers postes de direction au sein du secteur financier international, participant notamment à la création de Capitor, a commenté en ces termes : « J’ai été intrigué et enthousiasmé par les possibilités de cette acquisition dans le secteur de la santé, mon intérêt s’étendant bien au-delà des simples aspects financiers de la transaction. Tout au long de ma carrière, j’ai apporté des services de conseil en investissement de type "gants blancs" à des clients internationaux, et j’ai toujours pensé que les clients, quel que soit le secteur, non seulement méritent, mais sont en droit d’exiger un service personnalisé, rapide et haut de gamme. » Et d’ajouter : « C’est pour cela que nous nous concentrons sur le service, la qualité et la technologie de rupture, comme facteurs clés de notre stratégie d’investissement. »

Le réseau de radiopharmacies comprend 31 pharmacies dans 18 États, y compris son siège actuel à Tampa, en Floride. Sous la direction de M. van Niekerk, RLS vise à investir 2 milliards USD au cours de la prochaine décennie pour étendre son empreinte à travers le nombre de ses pharmacies, tout en investissant continuellement dans les progrès scientifiques et technologiques de pointe. « Nous avons investi des efforts considérables pour assurer une transition sans heurt, précisément en raison de notre philosophie centrée sur le service. Cela implique notamment la rétention de cadres clés, tels que Shane Cobb qui compte plus de 30 années d’expérience au sein de l’industrie », a confié pour sa part M. van Niekerk, avant de conclure : « RLS a pour mission de fournir aux patients dans l’ensemble du pays, des diagnostics et des traitements de qualité, susceptibles de sauver des vies. À cette fin, et à la lumière de ce que nous sommes en train de mettre au jour concernant les dommages potentiels et à long terme, occasionnés aux organes par la COVID-19, nous avons institué un groupe de travail spécial axé sur ce qui pourrait constituer une forte augmentation de la demande pour les services de diagnostic spécialisés. »

Près de cinq cents anciens employés de GE à travers tout le pays font désormais partie de la famille de RLS. La société devrait déménager prochainement son siège social sur la côte Est de la Floride, et est en discussion avec divers conseils de développement économique et des municipalités.

