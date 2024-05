Un groupe inconnu de personnes ayant abordé un navire marchand à 420 milles nautiques au sud-est de Merca, en Somalie, a quitté les lieux et l'équipage du navire est sain et sauf, a déclaré vendredi l'agence britannique UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations).

L'UKMTO n'a pas donné le nom du navire, mais la force anti-piraterie de l'Union européenne dans l'océan Indien et la mer Rouge, l'opération Atalanta, a déclaré qu'un navire marchand battant pavillon libérien, le Basilisk, avait été arraisonné par des pirates présumés à un endroit similaire jeudi.

L'opération Atalanta a envoyé l'un de ses navires de guerre à proximité pour intervenir, a indiqué l'UE.

Les pirates somaliens ont semé le chaos dans les eaux au large de la longue côte du pays d'Afrique de l'Est entre 2008 et 2018, mais ils étaient en sommeil jusqu'à la fin de l'année dernière, lorsque leur activité a repris de plus belle.