Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest réfléchissaient samedi aux prochaines mesures à prendre pour renverser le coup d'État militaire au Niger qui a ébranlé la région, mais qui a également déclenché une vague de soutien dans le pays.

Le mois dernier, les militaires nigériens ont emprisonné le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir, suscitant la condamnation des puissances internationales et agitant le spectre d'un nouveau conflit dans la région appauvrie du Sahel, en Afrique de l'Ouest, déjà envahie par une insurrection islamiste meurtrière.

Jeudi, la CEDEAO a décidé d'activer un groupe de travail composé de troupes de toute la région en vue d'une éventuelle intervention militaire pour défaire ce qui est le septième coup d'État en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale en trois ans.

Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le sort du Niger, grand producteur d'uranium et allié occidental clé dans la lutte contre les islamistes, mais aussi les préoccupations des puissances mondiales qui ont des intérêts stratégiques dans la zone semi-désertique.

Des troupes américaines, françaises, allemandes et italiennes sont stationnées au Niger pour repousser les affiliés locaux d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions d'autres à travers le Sahel.

Les puissances occidentales craignent que l'influence russe ne se renforce si la junte au Niger suit l'exemple du Mali en éjectant les troupes occidentales et en invitant des mercenaires du groupe russe Wagner.

Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi dans la capitale du Niger pour manifester en faveur du coup d'État. Le rassemblement a débuté sur une base militaire française dans la capitale Niamey, puis les manifestants munis de pancartes et de drapeaux se sont répandus dans les rues avoisinantes.

"Vive la Russie", pouvait-on lire sur la pancarte d'un manifestant. "A bas la France.... À bas la CEDEAO", en référence à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Les chefs d'armée de la région devaient se réunir dans les prochains jours. On ne sait pas encore combien de temps il faudra à la force de la CEDEAO pour se rassembler, quelle sera sa taille et si elle envahira effectivement le pays. L'organisation a souligné que toutes les options étaient sur la table et qu'elle espérait une résolution pacifique.

Les analystes de la sécurité ont déclaré que la mise en place de la force pourrait prendre des semaines, ce qui laisserait une marge de manœuvre pour les négociations.

Entre-temps, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies se sont tous déclarés de plus en plus préoccupés par les conditions de détention de M. Bazoum.

Vendredi, le commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk, a déclaré que ces conditions se détérioraient rapidement et pouvaient constituer une violation du droit international en matière de droits de l'homme.