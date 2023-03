La société de capital-investissement Insight Investment Group, basée en Russie, a acquis la branche russe de crédit-bail du fabricant d'équipements agricoles Deere & Co, selon le registre national des personnes morales.

Insight Investment Group a confirmé l'acquisition de John Deere Financial LLC, une filiale de la société américaine, mais a refusé d'en divulguer le prix. Il a indiqué que l'opération avait reçu l'approbation d'une commission gouvernementale russe chargée du contrôle des investissements étrangers.

La Russie a renforcé les règles relatives aux ventes d'actifs par des investisseurs provenant de pays dits "inamicaux", c'est-à-dire ceux qui ont imposé des sanctions à Moscou en raison de ses actions en Ukraine.

Ceux qui vendent des participations dans des actifs russes peuvent désormais devoir le faire à moitié prix ou moins, a déclaré le ministère des finances, le budget russe étant susceptible de recevoir une part de 10 % de toute transaction.

En mars dernier, John Deere a suspendu ses livraisons de machines à la Russie, puis au Belarus, se déclarant profondément attristé par "l'escalade significative des événements en Ukraine".

L'entreprise n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire mercredi.

Insight a émis des obligations d'une valeur de plus de 100 milliards de roubles (1,32 milliard de dollars) et a déclaré avoir utilisé une partie de ces fonds pour acheter John Deere Financial et une branche de crédit-bail de la société d'ingénierie Siemens AG l'année dernière.

"Notre objectif est de construire un holding de crédit-bail qui réunira des sociétés de crédit-bail ayant des domaines d'expertise différents", a déclaré Insight Group. "Conformément à cette stratégie, nous avons acquis John Deere Financial et n'excluons pas de réaliser d'autres opérations sur ce marché.

(1 $ = 75,9530 roubles)