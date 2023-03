La société Sea Ltd, basée à Singapour, a affiché mardi son premier bénéfice trimestriel, la société de jeux et de commerce électronique ayant bénéficié d'importantes réductions de coûts pour compenser le ralentissement de la demande après la pandémie.

Les actions de la société ont grimpé de plus de 15 % dans la matinée.

Dans le cadre de son plan de redressement, l'entreprise d'Asie du Sud-Est avait fermé ses portes dans certains pays, supprimé des emplois et réduit ses dépenses de marketing.

Au cours du quatrième trimestre, qui s'est achevé le 31 décembre, les dépenses de marketing et de vente de Sea ont diminué de 61 %, ce qui a permis de réduire de près d'un quart le total des dépenses d'exploitation, qui s'est établi à 1,35 milliard de dollars.

"Nous avons abandonné ou réduit nos activités sur les marchés non essentiels, rationalisé notre pipeline par des investissements et des fermetures de projets et donné la priorité aux initiatives non essentielles", a déclaré Forrest Li, président-directeur général de Sea.

"Notre orientation décisive vers l'efficacité et la rentabilité depuis la fin de l'année dernière se traduit déjà par des améliorations significatives du résultat net."

Sea devient rentable au quatrième trimestre grâce à la baisse des coûts https://www.reuters.com/graphics/SEA-RESULTS/zjvqjymxzpx/chart.png

Le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires s'est élevé à 426,8 millions de dollars, soit 72 cents par action, contre une perte de 617,6 millions de dollars, soit 1,12 dollar par action, un an plus tôt.

Alors que Sea a connu une progression fulgurante en 2020 et pendant une partie de l'année 2021, lorsque la demande liée à la pandémie a fait grimper les recettes et l'a aidée à s'implanter au Mexique et en Espagne, sa croissance s'est atténuée, parallèlement à un ralentissement plus général de la demande en matière de commerce électronique et de divertissement numérique.

La capitalisation boursière de l'entreprise a également baissé à 37 milliards de dollars après que ses actions ont plongé de plus de 75 % l'année dernière. Sea était évaluée à plus de 200 milliards de dollars à son apogée à la fin de l'année 2021.

Reuters a rapporté en septembre que Shopee, l'unité de commerce électronique de l'entreprise, quitterait l'Argentine et fermerait ses opérations locales au Chili, en Colombie et au Mexique, tandis que sa filiale de jeux Garena licencierait des centaines d'employés à Shanghai. Sea a également supprimé 10 % de ses effectifs en six mois, selon des informations parues en novembre.

L'interdiction du jeu "Free Fire" de Sea en Inde, le principal marché pour ce jeu mobile populaire, a été un autre coup dur l'année dernière.