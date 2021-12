Le groupe sud-africain Shoprite Checkers va créer une coentreprise avec son partenaire de livraison RTT.

Après des années passées à la traîne d'une grande partie du monde en termes de commerce électronique, les détaillants et les startups de livraison sud-africains ont généré des ventes en ligne record, les consommateurs évitant les magasins pendant la pandémie de COVID-19.

Mais ce boom a mis à rude épreuve la capacité des plus grands détaillants, les obligeant à investir et à faire des acquisitions dans le domaine du commerce électronique afin d'améliorer les temps d'attente et les services, en complétant les services de livraison programmée et de click-and-collect par des livraisons à la demande.

Shoprite a déclaré que la coentreprise avec RTT Group protégera les apprentissages, la technologie et la propriété intellectuelle créés par le service de livraison à la demande Checkers Sixty60 à ce jour, tout en facilitant l'innovation et le développement futurs de la logistique du dernier kilomètre du groupe.

"La propriété de l'aspect de livraison à domicile du dernier kilomètre de notre service Sixty60 est une partie importante de la construction de notre écosystème numérique pour les clients", a déclaré Pieter Engelbrecht, PDG du groupe Shoprite.

"Cette joint-venture RTT On- demand donnera au groupe l'opportunité de continuer à améliorer nos capacités de traitement des commandes et de livraison du dernier kilomètre."

L'accord devrait être finalisé avant la clôture de l'exercice de Shoprite en juin 2022.

L'activité à la demande du groupe RTT sera transférée dans une nouvelle société dans laquelle Shoprite Checkers souscrira 50 % des actions ordinaires émises, a précisé Shoprite.

Selon les termes de l'accord, Checkers Sixty60 continuera à utiliser RTT on-demand comme partenaire de livraison, a-t-il ajouté.

Au début du mois, le détaillant de mode et de vêtements pour la maison TFG a déclaré qu'il achetait la plateforme d'achat en ligne à la demande et le fournisseur de livraison du dernier kilomètre Quench, tandis que Massmart, détenu majoritairement par Walmart, a acheté une participation majoritaire dans le service de livraison de produits alimentaires OneCart Pty Ltd en octobre.