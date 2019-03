Le guide des experts comptables.fr se positionne en partenaire des startups

Le guide des experts comptables.fr, une plateforme innovante de mise en relation entre les experts comptables et les entreprises, accompagne les startups dans la sélection d'un cabinet adapté à leurs attentes.

L'objectif principal du guide des experts comptables.fr est d'une part d'aiguiller les entreprises vers un expert comptable adapté à leur recherche et d'autre part de permettre aux experts comptables de bénéficier d'un nouveau vecteur pour développer leur clientèle. Fort de cette posture, les créateurs d'entreprises peuvent donc dès le départ sélectionner différents cabinets qui pourront les accompagner efficacement en prenant en compte leurs spécificités : structure agile, développement rapide, recherche d'aides au développement et à l'amorçage, etc.

Antoine Jouault du guide des experts comptables.fr précise : « Pour les startups, trouver un expert comptable qui répond à leurs attentes et connait les spécificités de leur métier est un véritable parcours du combattant. Nous proposons aux startups des mises en relation immédiates et sans aucune commission avec des cabinets qui peuvent répondre à leurs besoins. »

D'ores et déjà, le guide des experts comptables.fr a permis à plusieurs dizaines de startups évoluant dans différents secteurs (digital, e-commerce, etc.) de conclure des partenariats avec des cabinets qui sont en mesure de travailler efficacement avec eux. Au-delà de réaliser des mises en contact fructueuses avec des experts comptables sur toute la France, le guide des experts comptables.fr offre de nombreuses ressources et des articles sur son site qui permettent aux startups d'être sensibilisées sur des sujets stratégiques.

Plus d'information sur : https://www.guide-experts-comptables.fr

