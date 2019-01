Le guide gastronomique Gault & Millau passe sous pavillon russe

(Actualisé avec précisions)

PARIS, 9 janvier (Reuters) - Le propriétaire du Gault & Millau, Côme de Chérisey, a annoncé mercredi la cession du célèbre guide gastronomique à un investisseur russe et son licencié en Russie.

Vladislav Skvortsov, 32 ans, financier passé par la banque VTB, a acquis une majorité du capital de l'entreprise, le solde étant repris par un français, Jacques Bally, ancien dirigeant du groupe Sibuet (Les fermes de Marie) et propriétaire de la licence russe du guide depuis 2016.

"Durant sept années j'ai développé Gault & Millau et je suis confiant de laisser les rênes à un grand passionné de gastronomie française et internationale", déclare Côme de Chérisey dans un communiqué.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Deuxième guide gastronomique français derrière le Michelin, le Gault & Millau a été créé en 1972 par les critiques gastronomiques Christian Millau et Henri Gault qui ont vanté les mérites d'une "nouvelle cuisine" française, plus légère et plus inventive que la cuisine traditionnelle.

Tiré à environ 40.000 exemplaires en France et présent dans 22 pays, le Gault & Millau réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, dont 10 millions à l'international.

Ses nouveaux propriétaires entendent à la fois "valoriser l'existant" mais aussi orienter le guide vers "la transmission des savoirs culinaires" et accélérer sa digitalisation, a précisé à Reuters Jacques Bally, qui a pris la présidence de l'entreprise. (Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, avec Pascale Denis, édité par Benoît Van Overstraeten)