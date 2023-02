Le haut diplomate chinois appelle à la fin des hostilités avant sa visite à Moscou

"Nous souhaitons une solution politique pour offrir un cadre pacifique et durable à l'Europe", a déclaré M. Wang avant une visite à Moscou lors d'une étape en Hongrie, qui pourrait se traduire par des milliards d'euros de nouveaux investissements chinois dans le pays.

La Chine considère la Russie comme un allié, faisant contrepoids à la puissance mondiale des États-Unis, et s'est jusqu'à présent abstenue de condamner l'invasion de l'Ukraine le 24 février, tout en appelant à plusieurs reprises à la paix.

Dans une vidéo publiée sur Facebook lors d'une réunion avec le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjarto, Wang a déclaré que le monde était affligé par le désordre et les guerres.

"Permettez-moi de faire écho à ce que nous venons d'entendre (de votre part) et de déclarer conjointement au monde que la Chine et la Hongrie collaborent volontiers avec d'autres pays épris de paix pour mettre fin aux hostilités actuelles le plus rapidement possible", a déclaré Wang à Szijjarto dans une vidéo Facebook lors de leur rencontre.

Bien qu'elle soit membre de l'OTAN et de l'Union européenne, la Hongrie a maintenu des liens plus étroits avec Moscou que les autres membres de ces groupes.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, un nationaliste réélu en 2022 pour un quatrième mandat consécutif, a réaffirmé samedi que le fait d'être membre de l'OTAN était "vital" pour la Hongrie, mais a déclaré que son gouvernement n'enverrait pas d'armes en Ukraine et ne romprait pas ses relations économiques avec Moscou.

M. Orban, qui s'est efforcé de nouer des liens commerciaux plus étroits avec la Chine, a accueilli M. Wang lors d'un dîner privé dimanche, a rapporté l'agence de presse MTI.

Wang a réaffirmé l'engagement de Pékin en faveur de liens économiques plus étroits, notamment via la vaste initiative chinoise "Belt and Road".

La société chinoise CATL prévoit de construire une usine de batteries de 7,3 milliards d'euros (7,8 milliards de dollars) en Hongrie, la plus grande d'Europe jusqu'à présent, alors que le plus grand fabricant de batteries pour véhicules électriques au monde se prépare à répondre à la demande croissante des constructeurs automobiles mondiaux.

Szijjarto a ensuite été cité par l'agence de presse hongroise MTI comme ayant déclaré que quatre grandes sociétés chinoises pourraient apporter des investissements supplémentaires d'une valeur de 8 à 10 milliards d'euros en Hongrie. Il n'a pas nommé les entreprises concernées.

(1 $ = 0,9368 euro)