Le japonais Shiseido livre des prévisions 2022 timides

Tokyo (awp/afp) - Le groupe japonais de cosmétiques Shiseido a livré mercredi des prévisions de résultats modestes pour son nouvel exercice 2022, du fait de "l'impact prolongé" du Covid-19 sur son activité, en particulier dans ses deux principaux marchés, le Japon et la Chine.

Shiseido s'attend à un petit repli de son bénéfice net cette année à 40 milliards de yens (320 millions de francs suisses au cours actuel), contre 42,4 milliards de yens réalisés en 2021, après une perte de 11,7 milliards de yens en 2020 à cause de la pandémie, selon un communiqué.

Le groupe anticipe en revanche une hausse de son bénéfice opérationnel à 60 milliards de yens en 2022, contre 41,6 milliards de yens l'an dernier, près de trois fois plus qu'en 2020.

Ses ventes cette année devraient se hisser à 1100 milliards de yens (8,8 milliards de francs suisses), soit à peine un peu mieux que les 1035 milliards de yens de recettes générées l'an dernier (+12,4% sur un an).

Shiseido a cité "l'impact prolongé du Covid, dont les variants" et les risques pour son activité qu'impliquent la reprise retardée du marché japonais et les récents nouveaux confinements en Chine, pays qui continue d'appliquer une stratégie zéro Covid.

A eux deux, le Japon et la Chine ont pesé 53% des ventes mondiales de Shiseido l'an dernier. Ses ventes au Japon, où la consommation des ménages reste morose et où les touristes étrangers sont toujours bannis à cause du Covid-19, ont reculé de 1,4% l'an dernier mais elles ont rebondi de 19% en Chine, à périmètre constant.

Ses ventes en 2021 ont par ailleurs grimpé de 30% dans la zone Amériques, de 17% dans la région EMEA (Europe-Moyen Orient-Afrique) et de 18% dans le "travel retail" (ventes dans les lieux de transports, comme les aéroports), un important segment pour Shiseido, qui se concentre toujours davantage sur le haut de gamme.

Le groupe s'est séparé de plusieurs actifs l'an dernier, qui ont eu des effets contrastés sur ses comptes. Surtout, son important gain exceptionnel lié à la cession de son activité de produits d'hygiène et de beauté grand public au fonds d'investissement CVC lui a probablement évité de subir une perte nette pour une deuxième année consécutive.

Shiseido a annoncé mercredi une nouvelle cession: ses activités de produits professionnels pour les salons de coiffure au Japon et ailleurs en Asie, qui vont revenir à l'allemand Henkel pour l'équivalent de 93 millions d'euros environ.

