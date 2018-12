Le japonais Taisho va racheter Upsa

19 décembre (awp/reu) - Le japonais Taisho Pharmaceutical va racheter à Bristol-Myers Squibb sa division de médicaments sans ordonnance en France, Upsa, pour 1,6 milliard de dollars (quaisment autant en francs suisses), a annoncé mercredi le laboratoire américain.

La transaction, soumise aux approbations réglementaires, pourrait être conclue au premier semestre 2019.

Upsa est notamment connu pour les antalgiques Dafalgan et Efferalgan. Taisho est le premier fabricant de médicaments sans ordonnance au Japon.

"Upsa est une entreprise solide et dynamique qui doit bénéficier des meilleures perspectives pour ses collaborateurs et pour son développement futur", a dit Giovanni Caforio, PDG de Bristol-Myers Squibb, cité dans un communiqué. "Taisho est un groupe expérimenté et fiable dont l'intérêt stratégique est de soutenir et de développer avec succès l'entreprise."

reu/ck