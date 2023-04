Le pape François, qui semble s'être complètement remis d'une bronchite, a entamé jeudi quatre jours intenses avant Pâques en exhortant les prêtres à éviter de fomenter des divisions dans l'Eglise et à rechercher l'harmonie s'ils veulent reconquérir les fidèles qui ont abandonné l'Eglise.

"Les prêtres peuvent parfois être grossiers", a-t-il déclaré dans l'homélie de la messe matinale du Jeudi saint dans la basilique Saint-Pierre, jour où l'Église catholique romaine commémore la naissance du sacerdoce.

Les personnes qui recherchent la paix spirituelle et la tranquillité dans leur vie continueront à garder leurs distances avec l'Église et à la considérer avec suspicion si elles la voient s'enliser dans la désunion interne, se montrer du doigt et porter des jugements froids, a-t-il ajouté.

François, 86 ans, a passé quatre jours à l'hôpital la semaine dernière pour soigner une bronchite après s'être plaint de difficultés respiratoires. Il s'est rapidement rétabli après une perfusion d'antibiotiques.

À l'exception d'une toux occasionnelle au cours de la messe de près de deux heures, François a lu son homélie d'une voix claire et forte pendant 20 minutes. Il s'est souvent écarté de son texte avec assurance lorsqu'il a appelé les prêtres à rester fidèles à leur vocation d'artisans de paix et de ministres de la miséricorde.

François, ainsi que des dizaines de cardinaux et d'évêques et environ 1 800 prêtres, se sont réunis dans la plus grande église de la chrétienté et ont renouvelé les vœux qu'ils ont prononcés le jour de leur ordination.

Il les a exhortés à ne pas vivre une "double vie", à ne pas se transformer en bureaucrates de l'Église cherchant à obtenir des promotions assorties d'avantages et de privilèges, et à ne pas regretter un passé révolu où l'Église était plus centrée sur elle-même.

"Si les gens voient en nous aussi des personnes insatisfaites et mécontentes, qui critiquent et pointent du doigt, où trouveront-ils l'harmonie ? a déclaré François.

"Combien de personnes ne s'approchent pas de nous, ou se tiennent à distance, parce que dans l'Église, elles ne se sentent pas à l'aise.

combien de personnes ne s'approchent pas de nous ou se tiennent à distance, parce qu'elles se sentent mal accueillies et mal aimées dans l'Église, considérées avec suspicion et jugées ?

La période du jeudi au dimanche est la plus intense du calendrier liturgique de l'Église, les chrétiens commémorant la période qui s'est écoulée entre l'arrestation de Jésus et ce qu'ils croient être sa résurrection d'entre les morts.

Jeudi après-midi, François devait laver et baiser les pieds de 12 détenus d'un centre pour mineurs situé à l'extérieur de Rome, dans un geste commémorant l'humilité de Jésus envers ses apôtres la nuit précédant sa mort.

Le pape doit présider deux offices du Vendredi saint, jour où les chrétiens commémorent la crucifixion, dont un office de la Via Crucis (chemin de croix) au Colisée de Rome.

Le samedi soir, il présidera la messe de la veillée pascale et, le dimanche de Pâques, il prononcera sa bénédiction et son message "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde), deux fois par an, sur la place Saint-Pierre.