Un projet de l'opposition fédérale australienne visant à ralentir le déploiement des énergies renouvelables et à construire un réseau de réacteurs nucléaires a ouvert la voie à une confrontation conflictuelle sur la politique climatique à l'approche des élections prévues l'année prochaine.

La politique de l'opposition, dévoilée le mois dernier, remplacerait l'accent mis par le gouvernement actuel sur l'accélération de la construction d'installations solaires, éoliennes et de batteries par une politique qui envisage un rôle plus important pour les combustibles fossiles, tandis que sept centrales nucléaires appartenant à l'État sont construites.

Les analystes de l'énergie affirment que cela entraînerait une augmentation significative des émissions pendant au moins deux décennies avant qu'une part significative de l'énergie nucléaire ne soit mise en place sur le réseau, ce que l'opposition rejette.

Le parti travailliste au pouvoir estime que cette idée menace les investissements dans l'énergie éolienne et solaire et qu'il s'agit d'une fantaisie coûteuse et nuisible à l'environnement pour un pays vaste, peu peuplé et ensoleillé, dont les lois interdisent actuellement la production d'énergie nucléaire.

"Il s'agit d'un stratagème pour faire fonctionner le charbon plus longtemps, au prix d'un coût énorme en termes de fiabilité et d'émissions", a déclaré le ministre de l'énergie, Chris Bowen, la semaine dernière. "C'est une trahison envers les Australiens qui ont souffert des feux de brousse, des inondations et des cyclones au cours de la décennie critique pour l'action climatique.

La coalition d'opposition des partis libéral et national mise sur la colère des gens qui ne veulent pas de parcs éoliens ou solaires près de leurs terres ou de leurs côtes et sur les sondages qui montrent qu'environ la moitié des Australiens sont favorables à l'énergie nucléaire.

Le parti travailliste est sous pression en raison de la crise du coût de la vie, et la Coalition promet que son plan nucléaire permettra d'atteindre l'objectif de l'énergie nette zéro d'ici à 2050 de manière plus économique et plus sûre que le parti travailliste. De nombreux analystes estiment que cela est peu probable, même si l'Australie est un grand producteur d'uranium nécessaire pour le combustible, étant donné le coût énorme des centrales nucléaires.

Selon certains analystes politiques et énergétiques, l'un des principaux objectifs de la politique nucléaire est d'affaiblir l'élan de l'Australie en faveur des énergies renouvelables.

Bien que soutenu dans certaines régions, le plan n'est pas assez populaire dans les sièges marginaux pour permettre à la Coalition d'accéder au pouvoir, a déclaré Kos Samaras, du cabinet de consultants politiques RedBridge.

Mais il offre une alternative claire qui pourrait facilement gagner du soutien si le déploiement des énergies renouvelables ne se fait pas sans heurts, a-t-il ajouté.

"Si les travaillistes ne font pas ce qu'il faut, c'est à ce moment-là que la coalition entrera en scène.

GUERRES CLIMATIQUES

Le fossé politique qui se creuse entre le parti travailliste et l'opposition fait écho aux "guerres climatiques" des années 2010, lorsque le scepticisme à l'égard du changement climatique, alimenté par certains politiciens de la Coalition, est devenu un enjeu électoral majeur.

Le parti travailliste a cherché à mettre fin à cette époque depuis son arrivée au pouvoir en 2022, en positionnant l'Australie comme un leader en matière de climat et en se portant candidat à l'organisation de la conférence internationale sur le climat COP en 2026.

D'ici à 2030, le parti travailliste souhaite que 82 % de l'électricité australienne provienne des énergies renouvelables - contre 40 % actuellement - et que les émissions soient réduites de 43 % par rapport aux niveaux de 2005. À plus long terme, ils envisagent un système essentiellement renouvelable ancré par des batteries et une production de gaz flexible.

La Coalition affirme qu'elle souhaite toujours des émissions nettes nulles d'ici 2050, mais qu'elle viserait une part plus faible d'énergies renouvelables dans le réseau, sans toutefois préciser quel serait ce niveau.

Ted O'Brien, porte-parole de l'opposition pour les questions énergétiques, a déclaré à Reuters que le parti travailliste se mettait à dos les communautés locales et ne parvenait pas à atteindre ses objectifs en matière d'énergies renouvelables, tout en limitant la production de charbon et de gaz qui sera nécessaire pour ancrer l'approvisionnement en électricité.

"Le problème à résoudre n'est pas d'intégrer le maximum d'énergies renouvelables dans le réseau, mais de réduire les émissions, de maintenir les prix bas et d'allumer la lumière", a-t-il déclaré.

Selon lui, le parti travailliste devra tôt ou tard recourir à la production d'énergie non renouvelable pour assurer le fonctionnement du réseau. "Il n'y a pas de voie crédible vers le zéro net sans un peu d'énergie nucléaire dans le mélange", a-t-il ajouté.

OPTION NUCLÉAIRE

De nombreux pays utilisent l'énergie nucléaire, l'Inde, la Corée du Sud et la Grande-Bretagne étant parmi ceux qui construisent de nouveaux réacteurs. Mais les analystes de l'énergie ont déclaré que les coûts de construction élevés, ainsi que le manque d'expertise nucléaire de l'Australie et l'abondance de terres et de soleil, font du nucléaire un choix moins logique dans ce pays.

Sept centrales nucléaires ne fourniraient qu'environ 15 à 20 % de l'énergie australienne en 2050 - si elles peuvent être construites à temps ou si elles le sont, a déclaré Tony Wood, analyste de l'énergie au sein du groupe de réflexion Grattan Institute.

Davantage d'énergie éolienne et solaire sera inévitablement construite, selon les analystes. L'opérateur du marché australien de l'énergie prévoit que toutes les centrales au charbon vieillissantes qui fournissent aujourd'hui la majeure partie de l'électricité du pays fermeront au cours des 15 prochaines années. Les États et les entreprises privées ont leurs propres objectifs en matière d'émissions, qu'ils conserveront probablement.

Les énergies renouvelables sont également la forme de production la moins chère, ce qui encourage les investissements, a déclaré David Dixon, du cabinet de conseil Rystad Energy.

La menace de changements politiques majeurs et interventionnistes, qui pourraient opposer les énergies renouvelables aux centrales nucléaires financées par les contribuables, plane désormais sur le secteur, selon les entreprises et les investisseurs spécialisés dans les énergies renouvelables.

Bien qu'aucun d'entre eux ne reconsidère actuellement ses investissements, ils craignent que le gouvernement fédéral ne limite l'éolien en mer ou n'abandonne un programme fédéral qui garantit un revenu minimum pour les installations solaires, éoliennes et les batteries et qui vise à tripler la capacité renouvelable engagée entre 2024 et 2027.

M. O'Brien n'a pas précisé si la Coalition supprimerait le programme d'investissement, mais il a déclaré que sa conception actuelle ne permettrait pas d'assurer la sécurité énergétique en l'absence d'un plus grand nombre de centrales électriques fonctionnant au gaz.

Il n'a pas dit s'il bloquerait l'éolien offshore, mais a déclaré que le parti travailliste devrait cesser de faire pression en faveur d'une zone d'éoliennes offshore au nord de Sydney et "entamer un processus d'engagement communautaire adéquat".

La rhétorique de l'opposition sous la direction de Peter Dutton fait écho à celle d'un précédent dirigeant de la Coalition, Tony Abbott, qui a remporté les élections en 2013 en promettant d'abolir la taxe carbone, a déclaré M. Wood.

"Le climat était l'arme choisie par Abbott", a-t-il déclaré. "C'était incroyablement efficace. M. Dutton va réessayer".