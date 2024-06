Pendant que Wall Street change pour la 100e fois de l'année son pronostic sur l'évolution des taux directeurs, l'Europe enregistre une montée du vote contestataire d'extrême-droite au parlement et la France va devoir élire à nouveaux ses députés. La semaine sera marquée par deux réunions de banques centrales, dont celle, très attendue, de la Fed américaine. Que vient faire la marmotte dans cette galère ? Réponse un peu plus bas.

Les marchés actions ont plutôt baissé pavillon vendredi, ce qui ne les a pas empêchés d'afficher un bilan hebdomadaire positif. Il y a quand même eu un hic lors de la dernière séance de la semaine précédente : l'histoire dominante qui a permis à Wall Street de battre des records a pris un peu de plomb dans l'aile. Les investisseurs étaient assez à l'aise dernièrement avec la dégradation des indicateurs économiques américains, persuadés que cela aiderait la banque centrale à réduire ses taux directeurs. Vous commencez à connaître la rengaine. Vendredi, les données mensuelles sur l'emploi, un peu trop vigoureuses, ont à nouveau réveillé les doutes et réduit les pronostics de baisse de taux à court terme. Les rendements obligataires, qui reflètent assez bien les anticipations du marché, sont repartis en hausse marquée. C'est toujours la même chose depuis des mois, un peu comme dans Le Jour de la Marmotte (dont le titre en France, Un Jour Sans Fin, est nettement moins savoureux), le film où Bill Murray est bloqué un 2 février et revit toujours la même journée. L'histoire se répète donc autour de l'évolution des taux américains.

D'ailleurs, le Jour de la Marmotte de la banque centrale américaine est pour ce mercredi. La Fed pourrait à nouveau tourner en boucle, ou affiner son discours sur l'évolution des taux directeurs. On lui souhaite bonne chance, parce qu'elle aura à sa disposition toutes les statistiques divergentes publiées récemment mais aussi le chiffre de l'inflation du mois de mai aux Etats-Unis, qui sera publié mercredi et qui apportera de nouvelles indications. Ou pas ! La réunion des 11 et 12 juin de la Fed sera accompagnée du document prospectif publié tous les trimestres et contenant le graphique en points (dot plot), qui rend compte de la position des anticipations des membres du FOMC (les banquiers centraux qui votent sur l'évolution des taux) sur les taux de l'année en cours, des deux suivantes et de long terme. Les économistes s'en servent pour déterminer si la banque centrale a changé son état d'esprit, par exemple en adoptant une vision plus souple (dite dovish) ou plus sévère (dite hawkish). Evidemment, les investisseurs préfèrent la vision souple, qui laisse entrevoir des taux plus faibles donc un prix de l'argent moins élevé. Il y a un très bon article dans le Wall Street Journal qui parle de l'aversion viscérale des Américains pour l'inflation, qui complique la tâche de la Fed.

On quitte brièvement l'univers boursier pour faire un peu de politique, mais pas trop quand même : chacun son métier. Les élections européennes ont rendu un verdict conforme à ce qui était attendu : les partis dits modérés ont conservé leur majorité pendant que l'extrême-droite faisait une percée, notamment aux dépens des verts et des centristes. C'est en France que le scrutin a provoqué le plus de remous, puisque le score très élevé réalisé par le Rassemblement national a conduit Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale. Il y aura donc des élections législatives en France à très court terme, avec un premier tour prévu le 30 juin et un second tour le 7 juillet. Au niveau économique, l'euro a perdu un peu de terrain, davantage à cause de la dissolution en France que du verdict des urnes à l'échelle européenne. Il s'échange ce matin 1,07 USD, au plus bas d'un mois, contre 1,0897 en fin de semaine dernière. A chaud, le verdict électoral pourrait avoir des conséquences économiques sur certains compartiments du marché, notamment celui des énergies renouvelables et sur les entreprises qui portent un fort endettement.

Dans les actualités récentes :

Benny Gantz a démissionné du gouvernement d'urgence israélien et a appelé à des élections, en critiquant le premier ministre Benjamin Netanyahu pour sa gestion de la guerre contre le Hamas.

Joe Biden et Emmanuel Macron se sont entretenus sur les points de tension géopolitiques du moment, dans le sillage des cérémonies des 80 ans du débarquement en Normandie.

Outre la Fed, la Banque du Japon doit aussi faire le point sur sa politique monétaire, vendredi à potron-minet. Les taux riquiquis devraient rester inchangés, mais le marché lorgnera les indications sur une poursuite du cycle de resserrement timidement esquissé cette année, ainsi que sur les commentaires entourant le yen.

Il n'y a plus beaucoup de chiffres d'entreprises à exploiter, mais les investisseurs vont se concentrer sur ceux d'Oracle, Broadcom et Adobe, qui pourraient jouer les baromètres de l'appétit pour l'intelligence artificielle.

En Asie Pacifique, le début de semaine est tronqué parce que les marchés sont fermés pour un jour férié en Chine continentale, à Hong Kong, à Taïwan et en Australie. Tokyo en profite quand même pour reprendre 1%, pendant que Séoul perd 0,5%. L'Inde évolue de son côté non loin de l'équilibre. Les indicateurs avancés européens sont plutôt baissiers, mais la France affiche une tendance nettement plus affirmée dans le rouge.

Le CAC40 perd 2,1% à l'ouverture à 7837 points. Le SMI baisse de 1% à 12 133 points. Le Bel20 perd 1% à 3863 points.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas d'indicateur majeur aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,077 USD. L'once d'or se stabilise après avoir chuté à 2296 USD. Le pétrole remonte lentement, avec un Brent de Mer du Nord à 79,87 USD le baril et un brut léger américain WTI à 75,58 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,45%. Le bitcoin évolue autour de 69 959 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aena : Goldman Sachs dégrade sa recommandation d'achat à neutre avec un objectif de cours de 200 EUR.

Air Liquide : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 223 EUR à 202,73 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 170 à 154,55 EUR.

Chemometec : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 440 à 400 DKK.

Computacenter : Peel Hunt améliore sa recommandation d'accumuler à acheter avec un objectif de cours de 3195 GBX.

Deutsche Bank : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 17,70 à 19 EUR.

Eutelsat Communications : AlphaValue/Baader Europe abaisse d'acheter à alléger avec un objectif de cours réduit de 6,06 EUR à 4 EUR.

Fluidra : Citigroup reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 19,50 à 22 EUR.

Givaudan : Barclays améliore son conseil de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 3500 CHF à 4000 CHF.

Lem Holding : Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 2175 à 1850 CHF.

M&G Plc : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 225 à 250 GBX.

Neoen : Barclays déclasse de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 32 EUR à 39,85 EUR.

PostNL : ING Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 1,30 EUR à 1,65 EUR.

Renault : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 53 à 60 EUR.

Rémy Cointreau : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 107 à 113 EUR.

Rémy Cointreau : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 125 à 120 EUR.

SoftwareONE Holding : Stifel maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 18 à 20 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Chrysler (Stellantis) va rappeler plus de 211 000 véhicules en raison d'un dysfonctionnement logiciel, selon la NHTSA. Par ailleurs, Stellantis étend préventivement son rappel concernant les airbags à d'autres modèles.

Crédit Agricole a cédé sa participation résiduelle de 15% dans Crédit du Maroc.

Thales fournira à l'Ukraine un deuxième système de défense aérienne.

Yahsat signe avec Airbus pour le développement de deux nouveaux satellites.

LVMH nomme Cécile Cabanis au poste de directrice financière adjointe, en vue de la succession de Jean-Jacques Guiony.

Neoen signe un contrat d'achat direct d'électricité de 25 ans avec SNCF Energie.

Lagardère finalise son opération de refinancement.

Gaussin annonce la nomination d’un administrateur provisoire et la modification de la mission de l’administrateur judiciaire "afin de préserver les intérêts de l’entreprise".

Le petit coin de la dilution : Algreen franchit le cap du milliard d'actions en circulation. Boostheat coupe ses dépenses.

Les principales publications du jour : Medincell, DBT...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Smurfit Kappa va annuler sa cotation secondaire sur Euronext Dublin en Irlande dans le cadre de sa fusion avec la société américaine d'emballages en carton ondulé WestRock, pour conserver New York et Londres.

Ashtead Group envisage de transférer sa cotation du Royaume-Uni vers les Etats-Unis, a rapporté le Telegraph.

Volvo Car (Geely) délocalise sa production de VE en Belgique pour échapper aux droits de douane chinois, selon le Times.

Cineworld envisage de vendre certaines de ses activités au Royaume-Uni, selon Sky News.

Prysmian approuve un rachat d'actions de 350 millions d'euros.

Dormakaba vend ses activités subsahariennes.

ABB demande sa décotation de la bourse américaine.

Barry Callebaut émet 700 millions d'euros d'obligations.

Roche annonce des données positives pour Evrysdi contre l'amyotrophie spinale.

BioArctic annonce l'acceptation par la FDA américaine de la demande de licence biologique pour le dosage d'entretien par voie intraveineuse de Leqembi.

Les principales publications du jour : néant…

Des Amériques

Selon Bloomberg, Walgreens abandonnerait ses projets d'introduction en bourse de Boots.

CrowdStrike, KKR, GoDaddy rejoignent l'indice de référence S&P 500. Robert Half, Comerica et Illumina le quittent.

Microsoft dévoile des consoles Xbox entièrement numériques et le titre "Doom" lors du salon Games Showcase.

Apple doit annoncer des nouveautés lors de sa conférence mondiale des développeurs qui démarre aujourd'hui.

Le fonds souverain norvégien va voter contre la rémunération de 56 milliards de dollars versée par Tesla à Elon Musk. Tesla qui ne lancera pas de modèle Y rafraîchi cette année, selon Elon Musk.

Elliott prend une participation de près de 2 milliards de dollars dans Southwest Airlines, selon le WSJ.

Visa et MasterCard font l'objet de nouvelles poursuites au Royaume-Uni au sujet des frais prélevés sur les commerçants.

Les principales publications du jour : néant…

D'Asie Pacifique et d'ailleurs

Sharp gagne 4% après que SoftBank a déclaré prévoir de construire un centre de données d'IA à grande échelle en utilisant l'usine du fabricant d'équipements électriques et de télécommunications.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.