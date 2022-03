Le journaliste australien Cheng Lei est jugé par un tribunal de Pékin

Cheng, qui était présentatrice de télévision pour le radiodiffuseur d'État chinois CGTN avant d'être détenue en août 2020, a été officiellement arrêtée il y a un an, soupçonnée de fournir illégalement des secrets d'État à l'étranger.

Les membres de la famille de Cheng ont déclaré qu'ils étaient convaincus de son innocence.

À l'extérieur du tribunal intermédiaire populaire n°2 où Cheng devait être jugée jeudi matin, un important dispositif de sécurité comprenait des policiers en uniforme et du personnel de sécurité en civil. La police, qui avait délimité avec du ruban adhésif les zones proches de l'entrée nord du tribunal, a vérifié les pièces d'identité des journalistes et leur a demandé de s'éloigner.

L'ambassadeur australien Graham Fletcher s'est vu interdire l'accès au tribunal.

"C'est profondément préoccupant, insatisfaisant et regrettable", a-t-il déclaré au sujet de l'interdiction d'entrer.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré dans un communiqué samedi que son ministère avait demandé aux responsables chinois que les fonctionnaires australiens soient autorisés à assister à l'audience de Cheng, conformément à un accord consulaire entre les deux nations.

"Nous attendons que les normes fondamentales de justice, d'équité procédurale et de traitement humain soient respectées, conformément aux normes internationales", a-t-elle déclaré.

Mme Payne a déclaré que les fonctionnaires australiens ont eu des visites régulières avec Cheng, la dernière en date étant le 21 mars.

L'Australie a précédemment déclaré qu'elle était préoccupée par le bien-être et les conditions de détention de Cheng et par ce qu'elle a appelé un "manque de transparence" sur l'affaire.

Les tribunaux chinois ont un taux de condamnation largement supérieur à 99 %, selon les calculs de China Justice Observer, un portail web local.

"Ses deux enfants et ses parents âgés lui manquent énormément et espèrent sincèrement être réunis avec elle dès que possible", a déclaré la famille de Cheng dans une déclaration fournie à Reuters.

Lors d'une conférence de presse tenue en début de semaine, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas répondu directement à une question de Reuters qui souhaitait savoir si des représentants australiens seraient autorisés à assister à la réunion, mais il a déclaré que les droits de Cheng seraient pleinement garantis.

En mai dernier, dans une affaire distincte devant le même tribunal, l'ambassadeur d'Australie en Chine s'est vu refuser l'entrée au procès du blogueur australien Yang Hengjun, accusé d'espionnage. En mars dernier, lors du procès de l'ancien diplomate canadien Michael Kovrig devant le même tribunal, les représentants canadiens se sont vu refuser l'entrée.

Cheng est née en Chine et a déménagé avec ses parents en Australie lorsqu'elle était enfant. Plus tard, elle est retournée en Chine où elle a construit une carrière à la télévision, d'abord avec CNBC, à partir de 2003, puis, à partir de 2012, en tant que présentatrice éminente de nouvelles économiques pour la chaîne chinoise anglophone CGTN.

Le procès intervient alors que les relations diplomatiques entre l'Australie et la Chine restent tendues, après que Canberra ait demandé une enquête internationale sur la source de la pandémie de COVID-19 en 2020 et que Pékin ait répondu par des représailles commerciales.